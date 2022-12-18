Максим Цветков стал вторым на IV этапе Кубка России по биатлону, который в эти дни проходит в Уфе.

В субботу прошел спринт на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Максим Цветков, представляющий на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург, закрыл все десять мишеней и пришёл к финишу за 24:38,9. Уроженец Бабаево всего на одну секунду отстал от победителя гонки Александра Корнева из Ижевска, который так же был безукоризненным на стрельбище. На третьем месте Даниил Серохвостов.

«Обидно, конечно, что эту секунду проиграл на финише — немножко не хватило, ноги уже стало сводить и не смог хорошо отработать финишную прямую. А так бы, возможно, можно было бы побороться за первое место. И в плохую, и в хорошую погоду можно стрелять как ноль, так и пять. Тут и психология влияет, когда ты идешь, и тебе говорят, что ты лидер», приводит слова Максим Цветков sports.ru со ссылкой на «Матч ТВ».

Цветков показал свой лучший результат в текущем сезоне. IV этап Кубка России по биатлону завершится в воскресенье смешанными эстафетами.