В Череповце водитель, попавший в ДТП, предъявил полицейским поддельные права

17.12.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские выявили факт использования поддельного водительского удостоверения.

«В Зареченском районе произошло столкновение автомашин Ниссан Мурано и Фольксваген Поло. При проверке документов водительское удостоверение, предъявленное водителем Ниссана, вызвало у госавтоинспекторов подозрение — цвет бланка и шрифт не соответствовали принятым стандартам», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

При проверке выяснилось, что настоящее удостоверение с таким номером было выдано жительнице Алтайского края. 42-летний водитель сказал, что учился в автошколе в Москве и не знал, что права поддельные.

По факту использования поддельного документа возбуждено уголовное дело. На водителя также составили протокол за вождение без прав.

Тэги: поддельные документы, водительские права, ДТП, уголовное дело

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