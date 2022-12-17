Вологжанин убил собутыльника, накануне освободившегося из колонии

В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летнего местного жителя. По подозрению в преступлении задержан его 40-летний знакомый.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в квартире ранее судимого за преступления против личности и собственности подозреваемого 13 декабря. Потерпевший пришёл к нему в гости, чтобы отметить своё освобождение из колонии. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, и хозяин квартиры несколько раз ударил собутыльника ножом.

«После содеянного он вызвал пострадавшему бригаду скорой помощи, однако потерпевший скончался от полученных повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

На допросе подозреваемый сознался в содеянном. Суд заключил его под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.