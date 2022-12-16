Жители Вологодской области с начала года совершили 287,6 млн операций с помощью банковских карт

За 9 месяцев этого года на территории Вологодской области с использованием платежных карт совершено 287,6 млн операций на общую сумму 307,4 млрд рублей. При этом почти 96% операций — это безналичная оплата товаров и услуг. Сообщают в отделении ЦБ по Вологодской области.

Объем безналичных транзакций по оплате товаров и услуг составил 160,7 млрд рублей, а средняя сумма безналичного платежа в регионе — 580 рублей.

«Жители Вологодской области всё чаще используют безналичный способ оплаты для приобретения товаров и услуг. Тем более что информация об условиях выпуска и обслуживания дебетовых карт стала доступнее и понятнее: Банк России рекомендовал банкам раскрывать клиентам эти данные в простой табличной форме. Это позволяет легко сравнивать разные карточные продукты и делать более осознанный выбор», — комментируют в ЦБ.

По данным на 1 октября 2022 года, банки выпустили в Вологодской области свыше 2,7 млн банковских карт. В регионе работают более 1,3 тыс. банкоматов и около 32 тыс. электронных терминалов оплаты.