Жители Вологодской области с начала года совершили 287,6 млн операций с помощью банковских карт

16.12.2022 [Общество]

За 9 месяцев этого года на территории Вологодской области с использованием платежных карт совершено 287,6 млн операций на общую сумму 307,4 млрд рублей. При этом почти 96% операций — это безналичная оплата товаров и услуг. Сообщают в отделении ЦБ по Вологодской области. 

Объем безналичных транзакций по оплате товаров и услуг составил 160,7 млрд рублей, а средняя сумма безналичного платежа в регионе — 580 рублей.

«Жители Вологодской области всё чаще используют безналичный способ оплаты для приобретения товаров и услуг. Тем более что информация об условиях выпуска и обслуживания дебетовых карт стала доступнее и понятнее: Банк России рекомендовал банкам раскрывать клиентам эти данные в простой табличной форме. Это позволяет легко сравнивать разные карточные продукты и делать более осознанный выбор», — комментируют в ЦБ.

По данным на 1 октября 2022 года, банки выпустили в Вологодской области свыше 2,7 млн банковских карт. В регионе работают более 1,3 тыс. банкоматов и около 32 тыс. электронных терминалов оплаты.

Тэги: карты, безналичная оплата

ТОП НЕДЕЛИ

Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок
Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
44% жителей Вологодской области относят себя к нищим и бедным
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
Бюджетники Великого Устюга попросили, чтобы местные власти перестали с них «трясти» деньги на СВО
В Вологде водитель неустановленного авто сбил пенсионерку на пешеходном переходе и скрылся
Завершился первый этап разработки проекта стратегии развития центра и набережной Вологды
Водителей Вологды предупреждают об ухудшении погодных условий

Похожие новости

В 2023 году у вологжан появится карта жителя города

«Карта жителя Вологды» представляет собой универсальный ключ к городской среде

1255
0

«Яндекс» убрал границы государств на своих картах

Задачей сервиса в «Яндексе» назвали отображение «мира вокруг»

1224
0

Череповецкий учитель создал интерактивную карту города времен войны

На ней есть все здания, где находились госпитали, эвакуационные пункты, точки выдачи продуктовых карточек

1052
0

Жители Вологодской области стали чаще расплачиваться банковскими картами

Количество таких операций в 2020 году выросло на 22,1% по сравнению с 2019 годом

1131
0

В Вологде создали карту санитарных КПП

Она обновляется водителями

13418
1

В детской поликлинике Череповца ввели должность картоноши

Это сотрудник, который носит медкарты по кабинетам и между зданиями

6788
1

Вологжане стали чаще платить за покупки с помощью банковских карт и реже обналичивают деньги

Только за полгода на территории региона совершено более 117 млн операций на 156,3 млрд рублей с использованием платежных карт 

1264
0

Жительница Нюксенского района перевела мошенникам 2,7 млн рублей

По телефону женщину убедили, что с ее счета кто-то пытается снять деньги, и средства необходимо перевести на "резервный счет"

2651
0

Житель Череповца нашел банковскую карту и потратил с нее 10 тысяч рублей

Чужие деньги 25-летнему молодому человеку удалось потратить благодаря функции бесконтактной оплаты

1510
0

В Вологде будут судить 17-летнюю девушку, которая оплатила покупки с чужой банковской карты

Карту она нашла в парке ВРЗ

2558
0

Череповчанка нашла на улице телефон и потратила с привязанной к нему карты 5 тысяч рублей

 21-летнюю девушку вычислили и задержали

2263
0

Сотрудник автомойки воспользовался картой вологжанина, которую тот забыл в машине

24-летний молодой человек сфотографировал ее данные и позже ввел их при оплате покупки через интернет

2858
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Интерактивная экспозиция «В бутылочку» откроется в отреставрированном доме в Вологде на Чернышевского, 56
Жители Вологодской области с начала года совершили 287,6 млн операций с помощью банковских карт
Жители поселка Климовское дошли до администрации президента, чтобы остановить создание центра для осуждённых в поселке
Обладателями повышенной ставки по вкладу «Зимний» стали более 600 клиентов банка «Открытие» в возрасте от 22 до 91 года
Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей
Экс-глава Вологды предложил вологжанам выиграть путевку на горнолыжный курорт
Губернатор Вологодской области попал в обновленный санкционный список США
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7223
0
15.12.2022 [БлогоVO]

Какой же запущенный и заросший стадион у нас, и кто-то ещё деревья срубил на дрова, а ветки оставил на стадионе

682
0
12.12.2022 [Обзор Прессы]

Воссоздание шатровой мельницы завершают в архитектурно-этнографическом музее «Семенково»

571
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика