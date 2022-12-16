Обладателями повышенной ставки по вкладу «Зимний» стали более 600 клиентов банка «Открытие» в возрасте от 22 до 91 года

16.12.2022 [Экономика]

Победителями состоявшегося 15 декабря второго розыгрыша повышенной ставки по сезонному вкладу «Зимний» в банке «Открытие» стали 606 вкладчиков, которые получат прибавку 2,3 процентных пункта к своей базовой ставке депозита. Таким образом, их максимальная ставка по вкладу составит до 10,3% годовых.

Во втором розыгрыше победителями стали 606 вкладчиков, тогда как в первом повышенную ставку получили 207 клиентов банка. Самому молодому победителю 22 года, самому возрастному — 91 год. Сумма процентов, которые будут дополнительно выплачены банком по итогам второго розыгрыша составит 6,4 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем по итогам первого.

С момента запуска сезонного вклада «Зимний» его открыли порядка 14 тысяч клиентов. Более половины всех участников разместили деньги в депозит на 13 месяцев. Средняя сумма вклада составила 540 тыс. рублей.

Дополнительную надбавку в 2,3 процентных пункта в преддверии 2023 года выигрывает каждый 23-й вкладчик.

Третий розыгрыш повышенной ставки пройдет 11 января 2023 года. Победителей определяет генератор случайных чисел. На каждом этапе участвуют все вклады на сумму до 3 млн рублей, открытые с 21 ноября 2022 года.

Оформить рублевый вклад «Зимний» с выплатой процентов в конце срока в банке «Открытие» могут как новые, так и действующие клиенты до 31 декабря 2022 года включительно. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей.

Базовая ставка по «Зимнему» составляет 7,6% годовых при размещении средств на 7 месяцев и 8% — на 13 месяцев. Это выше текущей средней максимальной ставки по вкладам топ-10 российских банков.

Открыть депозит можно онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».

Более подробно с условиями розыгрыша повышенной ставки и вклада «Зимний» можно ознакомиться на сайте банка

Тэги: банки, вклады

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