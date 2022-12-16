Замдиректора вологодской строительной фирмы подозревают в мошенничестве на 1,9 млн. рублей

В Вологде полицейские возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего заместителя директора местной строительной организации, подозреваемого в мошенничестве.

Представитель потерпевшей стороны — фирмы, занимающей поставками стройматериалов — пояснил, что в декабре 2020 года подозреваемый от имени своей фирмы заключил договор на поставку фанеры и кровельных материалов на общую сумму около 1 936 000 рублей, получил заказ и не заплатил.

В ходе работы по заявлению сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что вологжанин получил заказ в августе 2021 года.

«На следующий же день мужчина перепродал товар индивидуальному предпринимателю из Ярославской области за 1 млн. 300 тыс. рублей. При этом оплату поставщикам он не произвел, а все вырученные от продажи деньги присвоил себе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.