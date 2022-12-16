Экс-глава Вологды предложил вологжанам выиграть путевку на горнолыжный курорт

16.12.2022 [Общество]

Депутат Законодательного собрания области и президент региональной Федерации лыжных гонок Евгений Шулепов предложил вологжанам поучаствовать в розыгрыше путешествия на горнолыжный курорт Красная Поляна. Таким образом депутат решил популяризировать здоровый образ жизни. 

Так, чтобы выиграть семейное путешествие надо загрузить фотографию с лыжной прогулки. Лучший автор и получит подарок.

«Только здоровый человек может быть счастлив, только у здоровой нации есть будущее», — считает экс-глава Вологды.

Условие конкурса: на фото вологжане должны встать на лыжи всей семьей. Публиковать готовые снимки затем можно под постом в соцсети. Победителя выберут 28 февраля.

Тэги: лыжи, конкурсы

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