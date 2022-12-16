Губернатор Вологодской области попал в обновленный санкционный список США

США расширили список санкций против России. В него попали Владимир Потанин и Росбанк, связанные с ВТБ компании, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, а также ряд российских губернаторов, в том числе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Это следует из данных Минфина США.
Помимо самого Владимира Потанина ограничения распространяются на его супругу Екатерину, сына Ивана и дочь Анастасию. Под санкции попали активы бизнесмена — холдинг «Интеррос», Росбанк и яхта. Р
США также ввели санкции в отношении 17 аффилированных с ВТБ компаний. В черный список попали руководитель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, глава РЖД Олег Белозеров, замминистра финансов РФ, куратор налоговой политики Алексей Сазанов, председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк.
В обновленном черном списке США оказались 29 российских губернаторов, в том числе Вологодский Олег Кувшинников.
«Новый список. Новые санкции. Отличная компания собралась. Те, кто отстаивает интересы России, делает все, чтобы она процветала. Наш караван идет верным путем», — так он прокомментировал свое попадание в свежий санкционный список.