Губернатор Вологодской области попал в обновленный санкционный список США

США расширили список санкций против России. В него попали Владимир Потанин и Росбанк, связанные с ВТБ компании, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, а также ряд российских губернаторов, в том числе губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Это следует из данных Минфина США.

Помимо самого Владимира Потанина ограничения распространяются на его супругу Екатерину, сына Ивана и дочь Анастасию. Под санкции попали активы бизнесмена — холдинг «Интеррос», Росбанк и яхта. Р

США также ввели санкции в отношении 17 аффилированных с ВТБ компаний. В черный список попали руководитель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, глава РЖД Олег Белозеров, замминистра финансов РФ, куратор налоговой политики Алексей Сазанов, председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк.

В обновленном черном списке США оказались 29 российских губернаторов, в том числе Вологодский Олег Кувшинников.