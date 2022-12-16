В Череповце на 13,9% вырастет плата за детский сад

16.12.2022 [Общество]

В Череповце повысится плата за питание детей с 1 января 2023 года. Корректировка затронет все категории дошкольников. Сообщает мэрия города. 

Повышение стоимости в управлении образования объясняют ростом цен на продукты, так как именно на их покупку идут деньги родителей. Сейчас организовать  качественное и соответствующее натуральным нормам питание детей в дошкольных учреждениях с учетом установленных сумм родительской платы и ростом цен на продукты очень сложно. Поясняют чиновники. 

Размер родительской платы с учетом повышения на 13,9%:

в группах 12-часового пребывания для детей раннего возраста — 121,46 рубля в день (увеличение на 14,82 рубля);
в группах 12-часового пребывания для детей дошкольного возраста — 144,79 рубля в день (увеличение на 17,67 рубля);
в группах оздоровительной направленности 12-часового пребывания для детей раннего возраста с целиакией, аллергопатологией — 171,33 рубля в день (увеличение на 20,91 рубля);
в группах оздоровительной направленности 12-часового пребывания для детей дошкольного возраста с целиакией, аллергопатологией — 209,36 рубля в день (увеличение на 19,23 рубля).

 

Тэги: детские сады, Череповец, питание детей

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