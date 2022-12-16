Волейбольная команда «Воллей Тайм» завоевала бронзовые медали Межрегионального турнира, посвященного «Дню Героев Отечества», который прошел в Костроме 12–15 декабря.
Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд, юноши 2009–2010 ггр., из 8 городов России. Москва, Красногорск, Ногинск, Иваново, Ступино, Кострома, Нижний Новгород и Вологда. Два последних города были представлены двумя командами.
Наш город представляла команда «Воллей Тайм». Вологжане играли двумя составами, условно «Вологда 1» и «Вологда 2». Соревнования прошли по круговой системе, когда каждый играл с каждым, а победитель выявлялся по набранным очкам. Матч состоял из трех сетов, за победу со счётом 3:0 начислялись 3 очка, если игра завершался 2:1, то победитель получал 2 балла.
Команда «Вологда 1» заняла 3 место, одержав 7 побед в 9 матчах и набрав 20 очков. Лучшей клубов турнира стала первая команда из Нижнего Новгорода. Нижегородцы не проиграли не одной партии в 9 матчах, и заслуженно заняли первое место. На втором команда из Москвы.
«Вологда 2» с тремя победами заняла 7 место.
Волейбольная команда «Воллей Тайм» завоевала бронзовые медали Межрегионального турнир
Волейбольная команда «Воллей Тайм» завоевала бронзовые медали Межрегионального турнира, посвященного «Дню Героев Отечества», который прошел в Костроме 12–15 декабря.
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