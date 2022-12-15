В Вологде прозвучит музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра

15.12.2022 [Культура]

Впервые в Вологде прозвучит музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра.

19 февраля в ДК ПЗ.

Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Sonorus это не просто заклинание.

Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.

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Тэги: Гарри Поттер, оркестр

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