Впервые в Вологде прозвучит музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра.



19 февраля в ДК ПЗ.



Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Sonorus это не просто заклинание.



Теперь это камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории, а также лучшие саундтреки последних десятилетий. На их концерты ходят целыми семьями – идеальный повод провести вечер под лучшие произведения человечества.



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