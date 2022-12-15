Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше полумиллиона рублей

15.12.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудник полиции отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам.

В одном из торговых центров Индустриального района полицейский обратил внимание на взволнованную женщину, которая стояла у банкомата, и подошёл к ней поинтересоваться, всё ли в порядке. Та ответила, что накануне ей звонил неизвестный, который представился работником правоохранительных органов и сообщил, что с её счётом происходят подозрительные операции. Звонивший убедил пенсионерку снять деньги с вклада и перевести их на указанный им якобы безопасный счёт.

«Женщина отправила более 500 тысяч рублей по указанным реквизитам. На следующий день неизвестный позвонил снова и потребовал перевести оставшуюся сумму на тот же счет», — сообщает городской отдел УМВД.

Поняв, что женщину обманули, полицейский рассказал ей об этом и уговорил не переводить деньги. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок
44% жителей Вологодской области относят себя к нищим и бедным
Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан
В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента
Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы
В Вологодском районе водитель за рулём автомобиля «Тойота» врезался в ограждение и погиб
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
Бюджетники Великого Устюга попросили, чтобы местные власти перестали с них «трясти» деньги на СВО
В Вологде водитель неустановленного авто сбил пенсионерку на пешеходном переходе и скрылся
В ПочтаБанке объяснили, почему отказали участнику СВО в досрочном погашении кредита

Похожие новости

Мошенник обманул жителя Череповца на 45 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого в Калининграде

842
0

Жительница Сокола оформила кредит на незнакомую ей женщину из Усть-Кубинского района

Она рассказала, что паспортные данные потерпевшей нашла в интернете

1235
0

В Череповце полицейский отговорил пенсионера переводить деньги мошенникам

Мужчина сохранил 310 тысяч рублей

942
0

Полицейские вернули вологжанке 710 тысяч рублей, украденных с ее счета

Неизвестный злоумышленник узнал данные её банковской карты и оплатил ей покупки в онлайн-магазине

1712
0

В Вологде задержали подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств

Сумма ущерба от его действий составила около 1,5 млн. рублей

1331
0

С начала года вологжане перевели на счета мошенников 157 миллионов рублей

При этом количество киберпреступлений снизилось почти на 18%

833
0

Мошенники обманули пенсионера из Череповца на 300 тысяч рублей

Мужчине сказали, что его внучка попала в ДТП и ей срочно требуется медицинская помощь

909
0

Мошенник из Москвы обманул вологжанку, которая заказала у него аквариум

Полицейские разыскали мужчину, и он вернул потерпевшей 56 тысяч рублей

1019
0

Мошенники обманули жительницу Вологды на 1 172 000 рублей

Все деньги вологжанка взяла в кредит

1389
0

В полиции рассказали, на каких объявлениях в Интернете мошенники обманывают вологжан

В списке каркас для гамака, двигатель, шины, каркасный бассейн и оказание интим-услуг

1191
0

Мошенники украли больше 500 тысяч рублей со счёта жителя Вологды

Под предлогом продления договора на услуги сотовой связи злоумышленник убедил мужчину сообщить код из СМС-сообщения

1513
0

Мошенники обманули пенсионерку из Череповца на 100 тысяч рублей

Злоумышленники убедили женщину, что её внучка попала в ДТП и находится в больнице

1880
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Контейнеры для раздельного сбора мусора установят для жилого фонда в Вологде
Череповец всем миром спасает 16-летнюю девушку от рака
В Вологде прозвучит музыка из Гарри Поттера в исполнении оркестра
Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше полумиллиона рублей
Эксперты Роскачества предупредили родителей, что новогодние подарки наполняют вредными для детей сладостями
Предпоказ фильма «Северяне», созданного в рамках кинокампуса в Вологодской области, состоится в Санкт-Петербурге
В одном из баров Вологды юноша украл банковскую карту и платил ей за напитки
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

7144
0
14.12.2022 [БлогоVO]

Какую красоту сделала на своей территории кондитерская фабрика «АтАг» в Шексне!

826
0
12.12.2022 [Обзор Прессы]

Воссоздание шатровой мельницы завершают в архитектурно-этнографическом музее «Семенково»

515
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика