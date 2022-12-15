Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам больше полумиллиона рублей

В Череповце сотрудник полиции отговорил пенсионерку переводить деньги мошенникам.

В одном из торговых центров Индустриального района полицейский обратил внимание на взволнованную женщину, которая стояла у банкомата, и подошёл к ней поинтересоваться, всё ли в порядке. Та ответила, что накануне ей звонил неизвестный, который представился работником правоохранительных органов и сообщил, что с её счётом происходят подозрительные операции. Звонивший убедил пенсионерку снять деньги с вклада и перевести их на указанный им якобы безопасный счёт.

«Женщина отправила более 500 тысяч рублей по указанным реквизитам. На следующий день неизвестный позвонил снова и потребовал перевести оставшуюся сумму на тот же счет», — сообщает городской отдел УМВД.

Поняв, что женщину обманули, полицейский рассказал ей об этом и уговорил не переводить деньги. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.