Эксперты Роскачества предупредили родителей, что новогодние подарки наполняют вредными для детей сладостями

В большинстве новогодних подарков присутствуют сладости, которые не рекомендованы детям, или используются ингредиенты, недопустимые в детском питании. Об этом говорят результаты исследования сладких новогодних наборов, которое Роскачество провело в преддверии праздников.

В 95% новогодних наборов присутствовали сладости, которые содержали не рекомендованные детям компоненты. Среди них, например, растительные масла (без указания конкретного наименования, в том числе гидрогенизированные), заменитель молочного жира, пальмовое масло, консерванты (в том числе сорбат калия, диоксид серы), кондитерский жир, различные аллергены (в том числе ядра абрикосовой косточки, орехи, кофе) и другие.

Дело в том, что вопрос наличия не рекомендованных для детей компонентов в подобных наборах не урегулирован, а значит, законодательно нарушением это не является. Так, если на подарке написано, что продукт предназначен для детского питания (с указанием возраста), это означает, что все сладости из набора соответствуют более жестким требованиям безопасности, которые предъявляются к детской продукции. Однако такие надписи почти никто из производителей не наносит — законом это не запрещено. Соответственно, нельзя заставлять производителя использовать в новогоднем наборе только допустимые сладости и разрешенные детям ингредиенты. Таким образом, полная ответственность за выбор подарка ложится на родителей. При этом мониторинг рынка показал, что в большинстве случаев визуальное оформление новогодних наборов представлено в виде мультипликационных/сказочных персонажей, что в первую очередь рассчитано на детскую аудиторию.

«Отметим неурегулированный вопрос в законодательстве, когда на наборах есть рисунки, характеризующие назначение подарков для детей, но в названиях это не отражено. Таким образом, продукт нельзя идентифицировать как предназначенный для детского питания, что выводит его из-под действия требований к содержанию компонентов для детской продукции. Вообще, если в продукции имеются компоненты, перечисленные в ТР ТС 021/2011 (ст. 8 „Требования безопасности к специализированной пищевой продукции“), то детям такие продукты лучше не употреблять», — говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Новогодние наборы только четырех марок из 22 содержали предупреждающую информацию с указанием возраста (нельзя детям от 0 до 3 лет). У прочих товаров никакой информации о том, что набор предназначен или не предназначен для детей, указано не было.

Часто потребитель не имеет возможности ознакомиться с составом каждого кондитерского изделия в наборе, чтобы понять, в каких конкретно изделиях и в каком количестве конфет присутствует нежелательный ингредиент. Так, информация о составе и ингредиентах пяти товаров располагалась на листке-вкладыше, расположенном уже внутри упаковки. Ознакомиться с ней покупателю до момента покупки не представляется возможным.

В новогодних наборах 13 марок находились не рекомендованные для детей кондитерские изделия. К ним относятся, например, пирожные, торты, жевательная резинка, карамель (в том числе леденцовая). Не содержал недопустимых для детей кондитерских изделий или ингредиентов только один набор из всех исследованных — «Рождественский календарь» из молочного шоколада торговой марки Only.

«Производитель знает, что конечный потребитель этой продукции — ваш ребенок. Именно на малыша рассчитаны эффектные праздничные упаковки. Но наборы сладостей не содержат информации о том, что они не являются продукцией для детского питания и не подпадают под прямое действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Это пробел, который позволяет компоновать в единый набор „детские“ и „недетские“ сладости. При этом производитель вправе использовать практически любые иллюстрации, любой ассортимент конфет, в том числе не рекомендованных для детей. Поэтому покупателям необходимо самостоятельно контролировать, что именно окажется в руках (и во рту) ребенка», — поясняет Елена Саратцева

Директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г. В. Плеханова, президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова советует родителям убирать из подарков сладости, не рекомендованные для детей. Это, например, белый и горький шоколад, конфеты с помадным корпусом, карамель, в том числе леденцовая, литой ирис, кремовые пирожные, жевательная резинка.