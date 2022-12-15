В одном из баров Вологды юноша украл банковскую карту и платил ей за напитки

15.12.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты.

По материалам дела, 18-летняя потерпевшая рассказала, что вечером отдыхала в баре на улице Ярославской, а после выяснила, что с её счёта пропало около 3000 рублей. На допросе у следователя обвиняемый пояснил, что в тот вечер отдыхал в том же баре и у него закончились деньги.

«Увидев оставленную женскую сумку на стуле, достал из неё банковскую карту и продолжил распивать алкоголь за чужой счет. После чего карту выкинул в этом же баре», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

За кражу молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: кража, банковская карта, бар, уголовное дело

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