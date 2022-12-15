Класс по подготовке операторов форвардеров и харвестеров открылся в Вытегорском политехническом техникуме

Класс по подготовке операторов форвардеров и харвестеров открылся в рамках сотрудничества Вытегорского политехнического техникума и компаний «Трактородеталь Групп» и «Белый Ручей». Работу по созданию специализированной площадки для обучения будущих специалистов лесопромышленного комплекса начали этой весной.

Учебное заведение со своей стороны отремонтировало мастерские, закупило новую мебель и смарт-телевизор. Представители бизнеса оформили кабинет, установили оборудование, закупили методическую литературу и обучили пятерых преподавателей техникума.

На счету компании «Трактородеталь Групп» это уже десятый учебный класс в учебных заведениях Вологодской и Архангельской областей.

«На базе техникума установлено новое учебное оборудование — симулятор, который полностью имитирует рабочее место специалиста и процесс управления лесозаготовительной техникой. Операторы таких машин — высокооплачиваемая профессия. Возможно, это станет стимулом для молодых людей, чтобы остаться работать на своей малой родине. Это важно для региона, так как позволяет нивелировать потребность предприятий лесопромышленного комплекса в молодых специалистах и оказывает содействие развитию экономики», — рассказал заместитель Губернатора Михаил Глазков.

Отметим, расчётная лесосека Вытегорского района является одной из самых больших в области. Жители муниципалитета преимущественно трудоустроены в сфере лесного хозяйства и обработки древесины.