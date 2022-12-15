Жители Водников города Вологды просят построить тротуар к новой школе на улице Северной

Председатель ТОС «Водники» Анна Степанова к мэру города Вологды Сергею Воропанову с просьбой сделать тротуар между домом № 36 А по улице Северной и школой № 42.

Там пока нет нормальной асфальтированной дорожки, ученики и жители ближайших домов вынуждены ходить по грязи. Кроме этого, Анна Степанова от имени жителей попросила найти возможность сделать проезд от школы № 42 вдоль дома № 89 по улице Пугачева до самой улицы. Примерно 270 метров. Сейчас в этом месте пустырь, который раскатали машины.

В администрации города Вологды не откликнулись на просьбу председателя ТОС "Водники". И.о. начальника департамента городского хозяйства Леонид Степанов ответил, что в обозримом будущем администрация не будет делать тротуар и дорогу, так как все бюджеты на ближайшие годы уже сверстаны и утверждены. Поэтому финансовые средства на проектирование и строительство пешеходной зоны и проезда с тротуаром не предусмотрены.