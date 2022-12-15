170 школьников региона получили премию «Юные таланты Вологодчины»

15.12.2022 [Общество]

Торжественная церемония вручения состоялась 15 декабря на площадке Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Импульс».

Получатели наград — обучающиеся 1-11 классов, победители и призеры олимпиад, конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований. Школьники получили денежные премии, дипломы и памятные знаки в семи номинациях: «Наука», «Техническое творчество», «Краеведение и этнография», «Гуманитарное творчество», «Туризм и здоровый образ жизни», «Культура», «Спорт».

«Каждый ребенок одарён, и раскрытие его талантов — это задача, которую ставят перед собой родители, педагоги, директора школ и Правительство региона. В этом году в рамках национального проекта „Образование“ мы продолжили создавать условия для доступного, качественного и комфортного образования детей: построена современная школа, открыт ещё один школьный „Кванториум“ и центр цифрового образования „IT-куб“, еще в 43 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, открыты центры „Точка роста“, а в более чем половине школ области созданы условия для внедрения современной цифровой образовательной среды. Развитие и поддержка интеллектуального, творческого и спортивного потенциала детей — залог успеха нашей области, и эта работа будет продолжена», — отметила заместитель губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

Так, в 2024 году центр «IT-куб» откроется в Великом Устюге, центры «Точка роста» появятся практически в каждой сельской школе и в школах, расположенных в малых городах, а число школьных «Кванториумов» в Череповце и Вологде увеличится до семи. Современная цифровая образовательная среда в 2023–2024 годах будет внедрена еще в 65 школах области.

Премии в сфере «Образование» вручены 100 школьникам, в сфере «Культура» — 50 школьникам. В сфере «Физическая культура и спорт» награды получили 20 ребят.

 

Тэги: премии, таланты

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