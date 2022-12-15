Два вологодских экологических проекта получили «Зеленую премию» Российского экологического оператора.

Проект «Бумажная помощь» благотворительной организации «Зеленый полюс» занял 6-е место в номинации «Общественные проекты» и получил приз в 50 000 рублей.

В рамках проекта организация собирает макулатуру в специально установленные контейнеры. Денежные средства от сдачи макулатуры направляются на развитие адаптивных видов спорта в регионе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Сокращай, делись, перерабатывай!» благотворительной организации «КругОвороТ» вошел в топ-20 в номинации «Общественные проекты» главной экопремии уходящего года.

Это проект по текстильному фрисайклингу. Организация собирает и передает в дальнейшую переработку ненужную одежду и текстильные изделия.

– Мы на самом деле счастливы и гордимся высокой оценкой федеральных экспертов! И мы благодарим каждого, кто нам помогает и вместе с нами делает мир лучше! Списки лауреатов и победителей опубликованы на сайте РЭО. Рекомендуем их посмотреть, возможно, вы откроете для себя новые классные экологические идеи и проекты. И вдохновитесь на свершения. Премия проводится также в целях реализации федпроекта Экономика замкнутого цикла, – рассказала NewsVo руководитель «КругОвороТа» Елена Сысоева.

«Зеленая премия» – это конкурс на лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами. В этом году на конкурс было подано более 3 000 заявок со всей страны. Победители получили средства на дальнейшее развитие проектов.

Организатор премии – публично-правовая компания Российский экологический оператор, созданная в 2019 году для формирования новой системы обращения с отходами в России.

