День короткометражного кино пройдет 24 декабря в Вологде, Череповце и Шексне.

В рамках Всероссийской акции «Эхо фестиваля «Дни короткометражного кино» зрители бесплатно смогут посетить кинопоказы, приуроченные к Международному дню короткометражного кино, который отмечается 21 декабря, в самый короткий день в году.

В Вологде показы пройдут 24 декабря в кинозале «1000 & 1 фильм» по адресу: Вологда, Гагарина, д. 6-а.

18.00 – 18.45 – программа анимационных короткометражных фильмов (6+).

18.45 – 19.50 – программа игровых короткометражных фильмов (12+).

– Можно прийти на одну или сразу на обе программы. Вход свободный, – говорят организаторы.

В Череповце фестивальные короткометражки можно посмотреть в кинотеатре «Комсомолец», а в Шексне – в централизованной клубной системе поселка.

Программа показов:

«День короткометражного кино». Анимация. (6+)

ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП - 2. Анимационный, 2021, Россия. 12 мин. (6+)

Альманах состоит из двух новелл. «Кулинарные истории» рассказывают о веселых происшествиях на кухне. «Пираты Каспийского моря» с юмором повествуют о жизни морских разбойников.

ГОЛУБЫЕ ШТАНЫ. Анимационный, 2021, Россия. 6 мин. (6+)

Анимационный фильм «Голубые штаны», снятый по мотивам стихотворения Доктора Сьюза «Чего я боюсь?», в лёгкой и шутливой форме рассказывает о том, что может приключиться, если не заботиться о своих вещах.

ДИКИЕ СОСЕДИ. Анимационный, 2022 год, Россия. 10 мин. (6+)

Приехав отдохнуть в свой чудесный домик, Кролик обнаруживает в саду незваных соседей – огромных, диких невоспитанных кошек. По мотивам сказки и иллюстраций Ульрики Кестере.

МАМИНА ПУГОВКА. Анимационный, 2021, Россия. 6 мин. (6+)

Ты бежишь всю жизнь, чтобы обогнать время, чтобы покорить горы, чтобы заслужить признание. Но если оступился… Так хочется, чтобы голос из детства позвал тебя домой.

МОЙ КОМБЕЗ. Анимационный, 2021, Россия. 5 мин. (6+)

Обычный джинсовый комбинезон потерялся не случайно, а чтобы увидеть море…

О, НЕЕЕТ! Анимационный, 2021, Россия. 5 мин. (6+)

Иногда что-то кажется досадно неприемлемым и обстоятельства складываются не лучшим образом.

«День короткометражного кино». Игровое. (12+)

КАЖЕТСЯ, НАВСЕГДА. Игровой, 2022 год, Россия. 17 мин. (12+)

17-летний Артем гостит в Москве у старшего брата. Город ему не нравится — слишком большой. Друзей нет, у брата своя жизнь. До того момента, пока он не встречает Машу с гитарой в подземном переходе. Теперь у него есть её голос и видео в смартфоне, есть уверенность в сердце, что это навсегда. Но сначала Машу надо заново найти в огромной Москве. А брат уже взял Артему обратный билет.

НЕОШИБКА. Игровой, 2022 год, Россия. 19 мин. (6+)

Режиссер: Александр Ермолин

В ролях: Катерина Шпица, Иван Добронравов, Яна Поплавская, Севастьян Бугаев, Сергей Друзьяк, Ольга Смирнова, Мирослав Аксенов

Отличник Коля делает ошибку в контрольной работе по русскому языку. Колина мама, директор школы, департамент образования, все силы мира хотят заставить мальчика ее исправить. Но Коля решительно против, потому что для него это не ошибка, а признание в любви маме.

НОВАЯ МАМА. Игровой, 2021 год, Россия. 15 мин. (12+)

Режиссер: Александр Кузовков

В ролях: Софья Шмит, Олеся Шилякова, Василий Кондрашин, Мария Долганёва, Евгений Митин

Одновременно смешная, трогательная и даже пугающая история о маленькой пионерке Марусе. Мир вокруг девочки причудливый и яркий, но даже в нем есть свои проблемы, родители девочки переживают супружеские трудности. Но Маруся видит свою семью со всей трагичностью и абсурдом детским, наивным и чистым взглядом.

ШУРИК. Игровой, 2022, Россия. 12 мин. (12+)

Режиссер, сценарист: Александр Самсонов

В ролях: Роза Хайруллина, Иван Турлаков, Игорь Хрипунов, Юлия Пыхтина

Папа и мама оставляют четырехлетнего Шурика у странной бабушки. Мальчик впервые сталкивается с одиночеством взрослого мира. Мира — то ли сумасшедшего, то ли магического.