В Кадуе чиновники распорядились спилить ель во дворе дома, чтобы украсить ей центральную площадь

В Кадуе чиновники распорядились спилить ель во дворе многоквартирного дома, чтобы украсить ей центральную площадь поселка. Ель росла около 50 лет и по словам местных жителей никому не мешала.

Однажды жители одного из домов на улице Юбилейной увидели пень вместо ели, которая долгие годы радовала жителей. Люди говорят, что их никто не спросил, стоит ли убирать елку. А позже выяснилось, что задание на спил рабочим дали в местной администрации.

Там считают, что дерево мешало жителям. К тому же дерево находилось на муниципальной земле, а значит, чиновники не обязаны были согласовывать свои работы с жителями.

Как утверждает руководитель администрации поселка Кадуй Василий Бурлов жители жаловались на то, что от дерева падает тень на сарайки, и те гниют. Жители же Кадуя говорят, что в итоге, ель, которая могла бы радовать кадуйчан долгие годы, после Нового года будет вкинута на помойку.