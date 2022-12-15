В Вологодской области 85% участников финансового диктанта оказались в числе хорошистов и отличников

25 ноября в Вологодской области прошел Первый областной финансовый диктант, целями которого являются формирование у вологжан ответственного финансового поведения, определение и повышение уровня финансовой грамотности.

Вопросы диктанта были разбиты по категориям сложности: школьники, студенты, взрослое население. В каждой категории было представлено по 25 вопросов.

Диктант написали как очно — в Вологодском государственном университете и Вологодском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, так и в дистанционном формате на региональном портале финансовой грамотности.

Участие приняли 6200 вологжан. Вопросы были посвящены истории финансов, налогообложению граждан и организаций, банковским операциям. Было несколько заданий и про бюджет Вологодской области.

На прохождение Диктанта в дистанционном формате давалась одна попытка. При правильном ответе от 7 до 12 вопросов участники получали электронный сертификат с оценкой «3», от 13 до 18 вопросов — с оценкой «4», и от 19 до 25 вопросов — с оценкой «5».

«Результаты не могут не радовать: 85% всех участников оказались в числе хорошистов и отличников. Справились с заданиями на „отлично“ 48% вологжан, на оценку „четыре“ — 37%. Примечательно, что больше всего отличников среди школьников — 64%», — рассказала заместитель Губернатора, начальник Департамента финансов области Татьяна Голыгина.

Всего 1% участников ответили правильно менее чем на 7 вопросов. Столько же вологжан указали все 25 верных ответов. Они будут приглашены в Департамент финансов области для получения памятных призов.