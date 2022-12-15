Тема здоровых суставов в новом году может быть раскрыта полностью!

Если перефразировать популярный интернет-мем, то он будет звучать так: «Новый год принес мне многое: раньше у меня не было ничего, а теперь есть новогодние подарки и дергающийся глаз».

Бессмысленный круговорот шампуней и гелей для душа нужно оставить далеко в прошлом — именно этот вид презентов фигурирует во всех списках наиболее неудачных подарков.

Кто знает близких людей лучше, чем мы сами? Родители не молодеют, и проблем с опорно-двигательным аппаратом у них хватает, или супруг в последнее время жалуется на коленный сустав, или любимую подругу достали обострения остеохондроза. Никому же не хочется на зимних каникулах оказаться прикованным к дивану и обезболивающим таблеткам из-за остеоартрита?

Поэтому, если под елкой окажется возможность укрепить здоровье опорно-двигательной системы, воплощенная в современном компактном физиотерапевтическом аппарате, такой подарок обязательно найдет применение.

АЛМАГ+. БЫТЬ СОБОЙ, ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ

Физиотерапия профессионального уровня с возможностью домашнего использования? Это просто праздник какой-то!

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД появился на рынке около трех лет назад. Его активно используют в клинической практике1, он рекомендуется специалистами и для прохождения домашнего лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

В АЛМАГе+ представлена медицинская методика сочетания двух режимов, направленная на борьбу с острой болью уже в первый день заболевания. Импульсное магнитное поле АЛМАГа+ способно воздействовать на очаг воспаления, противостоять разрушению сустава. Аппарат способствует снижению лекарственной нагрузки за счет воздействия на процессы усвоения местных медикаментозных препаратов, купированию болевого синдрома. Пациент сможет не превышать дозировку анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в случае обострения. Присутствует в аппарате и педиатрический режим для лечения проблем опорно-двигательной системы у детей. Один из режимов — основной, стоит использовать в периоды ремиссии для профилактики обострений.

Что такое здоровье?

Это активность, хорошее настроение, планирование будущего, уверенность в завтрашнем дне. Если дать человеку возможность пользоваться современной, одобренной специалистами терапией в комфортных условиях, в удобное для него время, то скорее всего, подобный подарок оценят по достоинству и будут им пользоваться не один-два раза, а круглый год, проходя необходимое курсовое лечение для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата. И тогда в следующий Новый год можно будет смотреть с оптимизмом и идти вперед, не отвлекаясь на боль в суставах.

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