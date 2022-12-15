Тема здоровых суставов в новом году может быть раскрыта полностью!

Если перефразировать популярный интернет-мем, то он будет звучать так: «Новый год принес мне многое: раньше у меня не было ничего, а теперь есть новогодние подарки и дергающийся глаз».
Бессмысленный круговорот шампуней и гелей для душа нужно оставить далеко в прошлом — именно этот вид презентов фигурирует во всех списках наиболее неудачных подарков.
Кто знает близких людей лучше, чем мы сами? Родители не молодеют, и проблем с опорно-двигательным аппаратом у них хватает, или супруг в последнее время жалуется на коленный сустав, или любимую подругу достали обострения остеохондроза. Никому же не хочется на зимних каникулах оказаться прикованным к дивану и обезболивающим таблеткам из-за остеоартрита?
Поэтому, если под елкой окажется возможность укрепить здоровье опорно-двигательной системы, воплощенная в современном компактном физиотерапевтическом аппарате, такой подарок обязательно найдет применение.
АЛМАГ+. БЫТЬ СОБОЙ, ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ
Физиотерапия профессионального уровня с возможностью домашнего использования? Это просто праздник какой-то!
Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД появился на рынке около трех лет назад. Его активно используют в клинической практике1, он рекомендуется специалистами и для прохождения домашнего лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
- В АЛМАГе+ представлена медицинская методика сочетания двух режимов, направленная на борьбу с острой болью уже в первый день заболевания. Импульсное магнитное поле АЛМАГа+ способно воздействовать на очаг воспаления, противостоять разрушению сустава.
- Аппарат способствует снижению лекарственной нагрузки за счет воздействия на процессы усвоения местных медикаментозных препаратов, купированию болевого синдрома. Пациент сможет не превышать дозировку анальгетиков и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в случае обострения.
- Присутствует в аппарате и педиатрический режим для лечения проблем опорно-двигательной системы у детей.
- Один из режимов — основной, стоит использовать в периоды ремиссии для профилактики обострений.
Что такое здоровье?
Это активность, хорошее настроение, планирование будущего, уверенность в завтрашнем дне. Если дать человеку возможность пользоваться современной, одобренной специалистами терапией в комфортных условиях, в удобное для него время, то скорее всего, подобный подарок оценят по достоинству и будут им пользоваться не один-два раза, а круглый год, проходя необходимое курсовое лечение для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата. И тогда в следующий Новый год можно будет смотреть с оптимизмом и идти вперед, не отвлекаясь на боль в суставах.
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1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерацииот 24 декабря 2012 г. No 1498н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе и сходных с ним клинических состояниях».