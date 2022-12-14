Андрей Луценко: «Госдума обсудит проблему выплаты пенсий за выслугу лет мобилизованным пенсионерам силовых структур»

Обращение в федеральные органы власти с просьбой решить этот вопрос было подготовлено депутатами Законодательного Собрания Вологодской области по итогам встречи председателя ЗСО Андрея Луценко с мобилизованными вологжанами.

«В случае призыва по мобилизации, пенсионеры, которые проходили службу в некоторых силовых структурах, лишаются возможности получать пенсию за выслугу лет, так как находятся на денежном довольствии. Это относится к бывшим работникам органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск нацгвардии и органов принудительного исполнения, — рассказал председатель ЗСО, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. — Мы считаем, что это несправедливо, потому подготовили соответствующее обращение в федеральные органы государственной власти и представили его на октябрьской Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России».

Обращение было поддержано всеми субъектами Северо-Запада, после чего документ был отправлен в Совет Федерации, Государственную Думу и Правительство Российской Федерации. Согласно ответу, который поступил из комитета СФ по обороне и безопасности, законопроект, направленный на решение этой проблемы, был разработан сенаторами и депутатами Госдумы и включен в примерную программу законопроектной работы нижней палаты российского парламента на весеннюю сессию 2023 года.