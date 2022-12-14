В Тотемском районе пьяный мужчина в ходе ссоры бросил камень в подростка

В Тотемском районе суд привлёк местного жителя к административной ответственности за причинение побоев подростку.

Установлено, что инцидент произошёл в одной из деревень района вечером 19 августа 2022 года. В ходе ссоры мужчина бросил в 11-летнего потерпевшего камень и попал ему в голову. Мужчина признал вину и пояснил, что в тот вечер был пьян, гулял со своими собаками и увидел, как к нему приближаются подростки. Один из них бросил в его собак камень, но не попал. В ответ мужчина тоже бросил камень и попал в пострадавшего.

«Потерпевший пояснил, что он с друзьями шел по улице, они встретили пьяного мужчину, с ним были две собаки, которые побежали к ним. Они испугались и бросили в их сторону камень, чтобы те отбежали. Мужчина взял камень, бросил в их сторону и попал ему в голову», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде привлекаемый сказал, что сожалеет о случившемся и признаёт свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей.