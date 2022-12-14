В Шекснинском районе девятилетний мальчик поджег дверь в чужую квартиру

14.12.2022 [Происшествия]

В селе Чаромское Шекснинского района девятилетний мальчик поджёг дверь в чужую квартиру, сообщает районная газета «Звезда» в своей группе в соцсети.

По данным издания, инцидент произошёл днём. В квартире в это время находились дети и их отец. Почувствовав запах гари, мужчина потушил возгорание. В результате пострадала только обшивка двери.

«В ходе проведения расследования было установлено, что поджог устроил 9-летний местный паренек», — говорится в сообщении газеты «Звезда».

Привлечь ребёнка к ответственности нельзя из-за малолетнего возраста, но за шалость сына придётся ответить его родителям.

Тэги: поджог, дети, дверь, детская шалость
фото из группы газеты "Звезда" в соцсети

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