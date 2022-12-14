Страсти по страховке: история о том, как энергетики пытались застраховать вологжан

14.12.2022 [Общество]

В начале декабря жители Вологодской области получили счета за электричество, где им также было предложено оформить страховку. Вологжане не поняли, почему помимо оплаты за электричество, они должны еще и оформлять страховку. Об этом многие написали в социальных сетях.

«Получил по электронке счёт за электричество, а в нём вдруг необязательный (пока что) счёт за страховку. Приходят на ум слова „разводилово, кидалово“ потому что ни на какую страховку я не подбивался. Хочется задать электрикам вопросы: 1. На каком основании была передача персональных данных третьим лицам (страховщикам) 2. Якобы страховщик одна фирма, а оплата по страховке другой фирме (электрикам) — это как?» — задался вопросом, как и многие вологжане читатель NewsVo.

В Северной сбытовой компании поспешили успокоить вологжан, сказав, что платеж не является обязательным.

«Жители Вологодской области могут застраховать своё жилое помещение (квартиру/комнату в коммунальной квартире) по Программе добровольного страхования жилых помещений в многоквартирных домах, не тратя времени на посещение офиса страховой компании. Это добровольная услуга. Она востребована в других регионах, например, в Ленинградской области. Для многих жильцов это удобно, например, можно застраховать жильё на короткий срок, если уехал в отпуск, на дачу, при сдаче жилья в наём. Если предложение вас не заинтересовало, его можно просто проигнорировать. Страхование жилья носит исключительно добровольный характер. ПЛАТЁЖ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ: при невнесении платы за страхование, жилое помещение в следующем месяце просто не будет застраховано. Если вы оплатили случайно, все деньги будут возвращены», — пояснили там. 

Также в ССК отдельно отметили, что информация о добровольной услуге страхования в квитанции обособлена, выделена в отдельный QR-код, есть ссылка на программу страхования и вся пояснительная информация.

Однако, в дело вмешалось УФАС. Вологодское УФАС выдало предостережение ООО «Северная сбытовая компания». Антимонопольная служба предостерегла Северную сбытовую компанию от включения с ноября 2022 года в квитанцию на оплату услуг по электроснабжению дополнительно услуги страхования жилья. По мнению антимонопольного органа, такое поведение компании может привести к нарушению антимонопольного законодательства, в том числе части 1 статьи 10, статьи 11 и 14.8 Закона о защите конкуренции.

Позже в УФАС также пояснили, что ССК навязывало услуги добровольного страхования жилья жителям в скрытой форме

«Северная сбытовая компания разместила на платежных документах — квитанции за потребленную электроэнергию за ноябрь 2022 г — информацию и куар-код на оплату за добровольное страхование жилья без согласия потребителя. Причем, куар-код находился ровно на том месте (в верхнем правом углу квитанции), где обычно находится код для оплаты за потребленную электроэнергию.По мнению антимонопольного органа, такими действиями компания навязывает физическим лицам — потребителям электрической энергии услуги по добровольному страхованию жилья. Вологодское УФАС усматривает в действиях ООО „ССК“ признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ „О защите конкуренции“».

В соответствии с выданным предупреждением Северной сбытовой компании предложено в срок до 30 декабря 2022 года исключить из платежных документов, начиная с расчетного периода за декабрь 2022 года, любых данных о возможности добровольного заключения договора страхования жилья с АО «СОГАЗ» и внесения по нему платы.

Тэги: страховка, электрики

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