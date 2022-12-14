Из-за нечищенной дороги жители двух деревень Великоустюгского района остались без хлеба

Из-за нечищенной дороги жители двух деревень Заречного сельского поселения Великоустюгского района остались без хлеба. Сообщает газета Устюжаночка.

«СП Заречное, второе отделение, главную дорогу почистили кое-как, а дальше две деревни, Горяево и Конково, снега по пояс, — пишет Ирина Осколкова. — И люди вчера остались без хлеба, так как по вторникам ездит автолавка с посёлка Кузино. Раз в неделю. Сейчас магазин будет только в следующий вторник».