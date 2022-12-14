Из-за нечищенной дороги жители двух деревень Великоустюгского района остались без хлеба

14.12.2022 [Общество]

Из-за нечищенной дороги жители двух деревень Заречного сельского поселения Великоустюгского района остались без хлеба. Сообщает газета Устюжаночка.

«СП Заречное, второе отделение, главную дорогу почистили кое-как, а дальше две деревни, Горяево и Конково, снега по пояс, — пишет Ирина Осколкова. — И люди вчера остались без хлеба, так как по вторникам ездит автолавка с посёлка Кузино. Раз в неделю. Сейчас магазин будет только в следующий вторник».

Власти Великого Устюга пока никак не отреагировали на ситуацию. При этом глава района Александр Кузьмин заявлял, что Великоустюгский район готов к зимнему сезону. 

Тэги: снег, уборка снега

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