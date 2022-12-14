Банк «Открытие» увеличивает доходность накопительного счета «Копилка» до 8% годовых

Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Копилка» для новых сберегателей на 1,5 процентных пункта.



Получить максимальную доходность 8% годовых на сумму до 3 млн рублей могут новые сберегатели, у которых в течение трех месяцев до даты открытия счета сумма накоплений в «Открытии» не превышала 50 тыс. рублей. Повышенная ставка действует в месяце открытия накопительного счета «Копилка» и два последующих месяца.



Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6,5% годовых. Проценты начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало каждого дня. Это особенно актуально во время высокой волатильности и позволяет сберегателям не терять уже начисленные средства.



Открыть счет «Копилка» можно как в офисе, так и в удаленных каналах банка.