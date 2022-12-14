За пять лет численность педагогов-психологов в Вологодской области увеличилась на 73 человека

14.12.2022 [Общество]

В этом учебном году в 337 общеобразовательных организациях Вологодской области работают 228 педагогов-психологов и 171 социальный педагог. За пять лет численность педагогов-психологов увеличилась на 73 человека, а социальных педагогов — на 25 человек. Ставки педагогов-психологов введены во всех 26 государственных профессиональных образовательных организациях.

Ежегодно увеличивается количество психолого-педагогических консилиумов и служб примирения — объединений сотрудников образовательной организации, учеников и родителей, направленных на предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций.

В Вологодской области реализуется комплекс мероприятий по кадровому, методическому и материально-техническому обеспечению психологической службы в соответствии с «Концепцией развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования на 2022–2025 годы» Министерства Просвещения Российской Федерации.

«Кабинеты специалистов службы психолого-педагогического сопровождения оснащаются специальным учебным и компьютерным оборудованием для проведения профилактической и коррекционно-развивающей работы с обучающимися, — рассказала заместитель Губернатора области Лариса Каманина. — Это происходит в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», а также мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» и государственной программы региона «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021–2025 годы».

Дополнительные меры принимаются для решения кадрового вопроса. Большое внимание уделяется ранней профориентации обучающихся на педагогические направления подготовки. В 2022 году в области открыты 19 профильных психолого-педагогических классов на уровне среднего общего образования, 8 классов — на уровне основного общего образования, 10 классов — при образовательных организациях высшего образования и 5 классов — при педагогических колледжах.

Также в этом учебном году  365 студентов-педагогов обучается по целевому направлению, из них 70 человек — за счет средств областного бюджета.

«В регионе действует практика финансового стимулирования педагогических работников, в том числе педагогов-психологов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам в классах и группах, — рассказала Лариса Каманина. — Они получают доплату за работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в размере от 15 до 20% должностного оклада».

Специалисты психолого-педагогического профиля получают регулярную научно-методическую поддержку. Вологодский институт развития образования организует курсы повышения квалификации, целевые стажировки, конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы, семинары и многое другое.

Так, с этого года в регионе стартовал проект школы педагогического сопровождения «Раннее выявление и грамотное реагирование». В рамках программы педагоги образовательных организаций, специалисты службы сопровождения, классные руководители и кураторы групп в колледжах проходят обучение работе с детьми группы риска.

Кроме того, педагоги-психологи и педагогические работники могут получить консультативную помощь по вопросам, касающимся психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса от главного внештатного педагога-психолога в системе образования Вологодской области Татьяны Викторовны Загоскиной, обратившись в официальную группу специалиста ВКонтакте.

Добавим, что каждый родитель может получить консультацию психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога, выбрав удобное место и время для получения услуги на сайте или по телефонам региональных Центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: (8172) 53-03-70 (Вологда), (8202) 57-10-70 (Череповец), 8-900-509-57-56 (Тотьма), (81738)2-79-74 (Великий Устюг).

Специалисты Центров оказывают консультационную поддержку родителям в рамках реализации национального проекта «Образование». За четыре года помощь квалифицированных психологов, логопедов, дефектологов и социальных педагогов получили более 67 тысяч человек. Проведено более 100 тысяч бесплатных консультаций в очном и дистанционном режиме.

Тэги: психологи, педагоги

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