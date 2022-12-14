Появилось расписание авиарейсов в аэропорт Великого Устюга

Первые самолеты в аэропорт Великого Устюга полетят уже в конце декабря. Это будут рейсы из Череповца. Но улететь из города можно будет также в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Купить билет из Устюга до Москвы и Санкт-Петербурга можно будет, заплатив от 6200 до 13500 руб. Минимальное время в пути — 3ч.15 мин. до Москвы и 3.40 мин. до Санкт-Петербурга. С пересадками рейс может занять до 18 часов.



Регулярные рейсы из Устюга до столицы будут по средам, пятницам и воскресеньям. А из Москвы и Санкт-Петербурга можно будет летать на родину Деда Мороза 6 дней в неделю.



В Череповец из Устюга можно улететь за 3 тысячи рублей, если взять билет по тарифу «ПРОМО Эконом», стоимость билета по тарифу «Бизнес» достигнет 11 тысяч. Самолеты из Череповца будут летать 3 раза в неделю. Время в пути — 1 час.



Авиабилеты в Сочи из Устюга можно приобрести за 17 тысяч и 22 тысячи на январь и за 12 тысяч на февраль. Полет с пересадками займет 18 часов.



Первые самолеты в обновленный аэропорт Великого Устюга прилетят из Череповца уже 25 декабря, из Вологды — 27 декабря. Перелеты осуществляются компаниями «Северсталь Авиа» и «Вологодское Авиационное Предприятие».