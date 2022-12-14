Россияне все чаще отказываются участвовать в опросах о «спецоперации»

14.12.2022 [Общество]

В свежем опросе Russian Field о спецоперации отказалось участвовать рекордное количество респондентов: 92.5%. Для сравнения, в начале марте отказалось от участия только 83%, а в конце сентября - 90%.

Исследовательская группа Russian Field провела десятую волну инициативного исследования отношения россиян к «военной операции» на территории Украины в десятый раз. Опрос показал высокий процент одобрения населением спецоперации. Но если посмотреть сколько человек отказалось участвовать в опросе, то высокие цифры поддержки уже воспринимаются по-другому. Результаты опроса выглядят так:

Но исследователи обратили внимание на то, что результаты исследования по ряду вопросов о происходящем в Украине могут отклоняться от реальной ситуации. Россияне боятся говорить на эту тему – увеличились отказы, снизилась искренность.

В сравнении с предыдущей волной исследования количество отказов увеличилось: с 13,75 до 17,1 отказов и прерываний связи на 1 целевую анкету.

В таблице представлены данные по количеству успешных/неуспешных звонков за 10 волн проведенного исследования:


Интересно, что при этом доля прерванных в процессе интервью, напротив, снизилась до 2% (против 3.2% в конце сентября и 8% в начале марта) - те, кто были не до конца готовы участвовать в опросе и прерывали опрос, когда речь заходила об "опасных" темах, теперь просто не соглашаются отвечать. Зато колеблющихся стало меньше

Таким образом, последний опрос показывает мнение всего лишь 5,5% респондентов. 

Тэги: соцопросы, военная спецоперация

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