Две «бронзовые» медали привезли череповчане со Всероссийских соревнований по каратэ, «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.», которые прошли в Смоленской области 10 и 11 декабря.



В турнире приняли участие более 600 спортсменов, из 21 региона России и Республики Беларусь. Вологодскую область представляли каратисты «Спортивной школы № 3» города Металлургов, воспитанники тренера Филузи Рамазанова.



Череповчане завоевали две «бронзовы» медали. Третье место в своих весовых категориях завоевали Анна Макарова и Дмитрий Белах.