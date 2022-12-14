Две «бронзовые» медали привезли череповчане со Всероссийских соревнований по каратэ, «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.», которые прошли в Смоленской области 10 и 11 декабря.
В турнире приняли участие более 600 спортсменов, из 21 региона России и Республики Беларусь. Вологодскую область представляли каратисты «Спортивной школы № 3» города Металлургов, воспитанники тренера Филузи Рамазанова.
Череповчане завоевали две «бронзовы» медали. Третье место в своих весовых категориях завоевали Анна Макарова и Дмитрий Белах.
Две «бронзовые» медали привезли череповчане со Всероссийских соревнований по каратэ
Две «бронзовые» медали привезли череповчане со Всероссийских соревнований по каратэ, «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.», которые прошли в Смоленской области 10 и 11 декабря.
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