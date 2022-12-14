Две «бронзовые» медали привезли череповчане со Всероссийских соревнований по каратэ

14.12.2022 [Спорт]

Две «бронзовые» медали привезли череповчане со Всероссийских соревнований по каратэ, «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.», которые прошли в Смоленской области 10 и 11 декабря.

В турнире приняли участие более 600 спортсменов, из 21 региона России и Республики Беларусь. Вологодскую область представляли каратисты «Спортивной школы № 3» города Металлургов, воспитанники тренера Филузи Рамазанова.

Череповчане завоевали две «бронзовы» медали. Третье место в своих весовых категориях завоевали Анна Макарова и Дмитрий Белах.

Тэги: каратэ

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