В Череповце начали принимать заявки на участие в фестивале ледяных скульптур

14.12.2022 [Общество]

В Череповце в 11-й раз пройдет фестиваль ледяных скульптур. Он начнется 2 февраля и будет приурочен к 80-летию Сталинградской битвы.

Победители получат 90 тысяч рублей, призеры — по 55 и 35 тысяч. Фестиваль пройдет на площади Молодежи. Для участников будут организованы чайные паузы, поставлены обогреватели, чтобы мастера могли согреться и просушить одежду. Мэр Череповца Вадим Германов заявил, что участников фестиваля обеспечат качественным льдом. 

Заявки от команд принимаются до 26 января в управлении по делам культуры Череповца.

Тэги: ледяные скульптуры, фестиваль

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