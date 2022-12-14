В Череповце начали принимать заявки на участие в фестивале ледяных скульптур

В Череповце в 11-й раз пройдет фестиваль ледяных скульптур. Он начнется 2 февраля и будет приурочен к 80-летию Сталинградской битвы.

Победители получат 90 тысяч рублей, призеры — по 55 и 35 тысяч. Фестиваль пройдет на площади Молодежи. Для участников будут организованы чайные паузы, поставлены обогреватели, чтобы мастера могли согреться и просушить одежду. Мэр Череповца Вадим Германов заявил, что участников фестиваля обеспечат качественным льдом.

Заявки от команд принимаются до 26 января в управлении по делам культуры Череповца.