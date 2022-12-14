В Вологде задержали мужчину с наркотиками в сумке

14.12.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 45-летнего местного жителя с крупной партией наркотиков. Его остановили в подъезде одного из домов на улице Козлёнской.

«В ходе личного досмотра в находящейся при нем спортивной сумке был обнаружен 1 крупный сверток с неизвестным веществом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Экспертиза показала, что в свёртке находились синтетические наркотики общим весом 155,12 граммов. В сумке также лежали ювелирные весы и упаковочный материал. На допросе мужчина не смог пояснить, откуда у него вещество и что он собирался с ним делать. Выяснилось также, что ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.

Тэги: наркотики, задержание
Фото пресс-службы областного УМВД

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