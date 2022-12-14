Муниципалитеты начнут разыскивать наследников заброшенных дачных участков

14.12.2022 [Общество]

Муниципальные власти вскоре могут начать более активно разыскивать владельцев и наследников брошенного имущества — различных построек, а также земельных и дачных участков. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на то, чтобы заново ввести в оборот имущество, которое оказалось никому не нужным. Сообщает Кадастровая палата Вологодской области.

Речь в законопроекте идет о ранее учтенных объектах недвижимости — тех, права на которые возникли до 31 января 1998 года, когда вступил в силу закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Это могут быть как земельные участки, в том числе и дачные, так и объекты капитального и незавершенного строительства — здания, сооружения, помещения.

По оценкам Росреестра, около 25 миллионов земельных участков и объектов капитального и незавершенного строительства в России считаются бесхозными. В прошлом году выявлять такие участки, дома и квартиры поручили органам местного самоуправления. Сейчас предлагается расширить круг лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. В частности, распространить действие закона предлагается на наследников недвижимого имущества, в том числе и дачных участков; на правообладателей, являющихся членами кооперативов, права собственности которых возникли в связи с внесением в полном объеме своего паевого взноса за квартиру, гараж или иное недвижимое имущество, предоставленное этим лицам кооперативом.

Если владелец или наследник заброшенного имущества так и не найдется, то муниципалитеты смогут запустить процедуру постановки имущества на учет как бесхозяйного или выморочного. Такое имущество муниципальные власти смогут предоставлять льготным категориям граждан, например, для ведения сельского хозяйства.

 

Тэги: дачные участки, земля

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