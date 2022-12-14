В Роскачестве рассказали, как купить качественную пиротехнику на Новый год

Роскачество напоминает правила обращения с пиротехникой накануне новогодних праздников. Так, пиротехнику можно продавать далеко не во всех местах и только при наличии всех необходимых документов и строгом соблюдении правил безопасности.

Пиротехнические изделия бывают бытового и технического назначения. К изделиям бытового назначения относятся пиротехнические изделия, предназначенные для применения населением, и эксплуатация которых в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды. Пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III класса.

В отличие от пиротехники технического назначения, для реализации которой нужна лицензия на распространение пиротехнических изделий IV и V классов, розничная торговля пиротехникой бытового назначения осуществляется без лицензии, но с обязательным соблюдением ряда требований.

Где разрешено продавать пиротехнические изделия?

Есть ограничения на хранение пиротехники и размещение точек продажи:

Продавец обязан обеспечить сохранность продукции, исключить попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Запрещено совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями) на складах и в кладовых помещениях.

Если площадь торгового зала меньше 25 кв. м, то на таком объекте запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий, а также установлено ограничение по количеству предлагаемой для продажи пиротехники — не более 100 килограммов по массе брутто.

Запрещено продавать пиротехнику в помещениях, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, на железнодорожных платформах, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных производственных объектов.

Если вы видите, что продавец нарушает эти требования, есть повод задуматься, насколько он небрежен в соблюдении других требований. Располагать пиротехнические изделия в витринах разрешено так, чтобы покупатели могли прочитать все надписи, но не имели возможности взять образцы в руки. Пиротехнику и аналогичные товары требуется располагать так, чтобы они были не ближе, чем 0,5 метра от нагревательных приборов, системы отопления, электрических проводов. Пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями. Продавец обязан следить за тем, чтобы покупатели не могли получить доступ к пиротехническим изделиям. Если вы видите нарушения, обращайте на это внимание продавцов или оставляйте жалобы. В магазинах самообслуживания реализация пиротехнических изделий производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами, - поясняют в Роскачестве.

Какие документы должны быть у продавца?

Сертификат соответствия (декларация о соответствии)

Товарно-сопроводительные документы на товары.

Вместо оригиналов документов могут быть заверенные копии. Покупатель вправе требовать показать ему эти документы. Если продавец не дает прямого ответа или отказывается это сделать, лучше выбрать другой магазин.

На что еще обратить внимание при покупке?

Если документы в порядке, обратите внимание на внешний вид пиротехники. Она должна содержать сертификационные отметки (каждое изделие), быть неповрежденной, сухой и чистой. Также должна быть инструкция (руководство) по эксплуатации, указан срок годности. Если вы видите любые нарушения упаковки или самой пиротехники, лучше отказаться от покупки.

Где можно применять салюты и фейерверки?

Требования к использованию пиротехники содержатся в Постановлении Правительства РФ № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». В частности, в них указывается следующее:

Зрители должны находиться с наветренной стороны.

Пиротехнику нельзя оставлять без присмотра, также запрещено на площадках, где она запускается, разводить огонь и курить.

Запрещено применение пиротехники в помещениях (кроме сценических и иных профессиональных вариантов).

Также нельзя запускать фейерверки на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий.

Если погодные условия не позволяют обеспечить стопроцентную безопасность, лучше развлечение перенести на другой день.

Если производитель устанавливает возрастные ограничения на использование своей продукции, их требуется соблюдать.

Проще говоря, тот, кто развлекает себя пиротехникой, должен выбрать безопасное место, в котором ничего не может загореться, и проследить, чтобы соблюдались правила техники безопасности. Естественно, недопустимо, чтобы зрители стояли слишком близко или так, что существует опасность получения травмы.