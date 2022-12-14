В Череповце семье с тройняшками выплатят 500 тысяч рублей

Череповецкая гордума приняла решение выплатить семье с тройняшками 500 тысяч рублей.

Выплату получит семья Решёткиных, 21 июля этого года у них родились два мальчика и девочка.

Одной семьей Череповец не ограничится, выплата будет постоянной и будет распространяться на семьи, в которых родятся трое и больше детей. За выплатой может обратиться один из родителей. Необходимо, чтобы родитель был гражданином России и имел регистрацию по месту жительства в Череповце не меньше года до рождения детей.

Ранее тройни в Череповце рождались в 2020, 2019 и 2016 годах.