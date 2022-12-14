Вологодский музей-заповедник приглашает вологжан и госте области на январские праздники

Вологодский музей-заповедник приглашает посетить отделы и филиалы музея в дни январских праздников 2023 года.

Ниже можно ознакомиться с режимом работы экспозиций и расписанием сборных экскурсий 1–8 января 2023 г.

Обращаем ваше внимание, что 31 декабря 2022 г. и 1 января 2023 г. — не рабочий день во всех отделах и филиалах музея.

6 января отделы и филиалы музея-заповедника работают с 10:00 до 16:30 (кассы до 16:00), музей «Семенково» и Дом-музей А. Ф. Можайского работают с 10:00 до 16:00 (кассы до 15:30).

Экспозиция «Природа и история Вологодского края»

2, 3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-25-11.

6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).

1, 8, 9, 10 января — выходные дни.

2 января

12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).

14:00 — экскурсия по территории Кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).

3 января

12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).

14:00 — экскурсия по территории Кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).

4 января

12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).

15:00 — интерактивная программа «Званый вечер в кремле» (действует «Пушкинская карта»).

5 января

12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).

14:00 — экскурсия по территории Кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).

6 января

12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).

7 января

12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).

14:00 — экскурсия по территории Кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).

8 января

14:00 — экскурсия по территории кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).

Юго-Западная башня Вологодского кремля

2, 3, 4, 5, 8 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-25-11.

6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).

1, 7, 9, 10, 11 января— выходные дни

2-6 января

Рождественская ярмарка рукотворных изделий «Сотворённая радость».

Художественный отдел

2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-25-11.

1, 6, 9, 10, января— выходные дни

3 января

13:00 — экскурсия по экспозициям «Древнерусское искусство» и «Народное искусство.

4 января

11.00 — экскурсия по выставке «Пиры земные и небесные».

ФИЛИАЛЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Музей кружева

2, 3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-16-56.

6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).

1, 8, 9, 10 января— выходные дни.

Обзорные экскурсии по основной экспозиции:

2 января 14:00, 3 января 15:30, 4 января 12:00, 7 января 10:00.

Музей «Мир забытых вещей»

2, 3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 21-14-17.

6 января — короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).

1, 8, 9, 10 января— выходные дни

Экскурсия с элементами интерактива «Рождество в старинном доме»:

Ежедневно со 2 по 7 января в 12:00 и 14:00

Архитектурно-этнографический музей «Семёнково»

3, 4, 7, 8 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30). Телефон для справок: 21-01-90.

5 января — открыто для посещения с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30).

6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:00 (касса до 15:30).

1, 2, 9, 10, 11 января — выходные дни

Новогодняя праздничная программа «Встреча с чудесами»:

3 и 4 января с 12:00 до 15:00

5 января с 13:00 до 16:00

6, 8 января с 12:00 до 15:00

7 января с 12:00–15:00 — этнографическая праздничная программа «Приходила Коляда»

Выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX–XX вв.»

2, 3, 5, 7, 8 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-43-11.

6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).

1, 8, 9, 10, 11 января — выходные дни

2, 3, 4 января

11:30 — экскурсия «Как жили вологжане в начале ХХ века».

5 января

13:00 — программа «Приключения рождественской елки».

6 января

11:30 — экскурсия «Как жили вологжане в начале ХХ века».

16:00 — спектакль «Лиза про Лизу» (действует «Пушкинская карта»).

7 января

11:30 — экскурсия «Как жили вологжане в начале ХХ века».

Музей «Литература. Искусство. Век XX.»

3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 75-55-39.

6 января — рабочий день, — открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).

1, 2, 8, 9, 10 января — выходные дни

3 января

12:00 — экскурсия «Сказка о Коле Рубцове» на выставке рисунков Дарьи Ятвицкой, посвященных детству поэта.

4 января

14:00 — экскурсия-жизнеописание «Не женился и пошел по второму пути» (Николай Рубцов, Валерий Гаврилин).

6 января

14:00 — интерактивная программа для семейных групп «О старинных часах, балете и не только…».

7 января

14:00 — интерактивная программа для семейных групп «Вовка в тридевятом царстве».

Дом — музей А.Ф. Можайского

3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30). Телефон для справок: 55-53-80.

6 января — рабочий день, — открыто для посещения с 10:00 до 16:00 (касса до 15:30).

1, 2, 8, 9, 10 января — выходные дни.

4,5,6 января в 11:00 — экскурсия «Усадьба Котельниково и её обитатели».

Музей «Вологодская ссылка»

3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 56-21-07.

6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).

1, 2, 8, 9, 10 января — выходные дни.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции:

3 и 4 января в 15:00

5, 6 и 7 января в 13:00

3-7 января — квест-путеводитель для одиночных посетителей «Дело ссыльного N».

Дом — музей Петра I

3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 75-27-59.

6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).

1, 2, 8, 9, 10 января — выходные дни.

3 января

15:00 — экскурсия «В начале славных дел».

с 11:00 до14:00 — мастер-класс для детей «Волшебный кролик».

4 января

с 11:00 до14:00 — мастер-класс для детей «Куколка-оберег».

5 января

15:00 — экскурсия «В начале славных дел».

с 11:00 до14:00 — мастер-класс для детей «Рождественский ангел».