Вологодский музей-заповедник приглашает вологжан и госте области на январские праздники

Вологодский музей-заповедник приглашает посетить отделы и филиалы музея в дни январских праздников 2023 года.
Ниже можно ознакомиться с режимом работы экспозиций и расписанием сборных экскурсий 1–8 января 2023 г.
Обращаем ваше внимание, что 31 декабря 2022 г. и 1 января 2023 г. — не рабочий день во всех отделах и филиалах музея.
6 января отделы и филиалы музея-заповедника работают с 10:00 до 16:30 (кассы до 16:00), музей «Семенково» и Дом-музей А. Ф. Можайского работают с 10:00 до 16:00 (кассы до 15:30).
Экспозиция «Природа и история Вологодского края»
2, 3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-25-11.
6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).
1, 8, 9, 10 января — выходные дни.
2 января
12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).
14:00 — экскурсия по территории Кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).
3 января
12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).
14:00 — экскурсия по территории Кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).
4 января
12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).
15:00 — интерактивная программа «Званый вечер в кремле» (действует «Пушкинская карта»).
5 января
12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).
14:00 — экскурсия по территории Кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).
6 января
12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).
7 января
12:00 — интерактивная экскурсия «По дороге к Деду Морозу» (действует «Пушкинская карта»).
14:00 — экскурсия по территории Кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).
8 января
14:00 — экскурсия по территории кремля «Кремль сквозь века» (действует «Пушкинская карта»).
Юго-Западная башня Вологодского кремля
2, 3, 4, 5, 8 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-25-11.
6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).
1, 7, 9, 10, 11 января— выходные дни
2-6 января
Рождественская ярмарка рукотворных изделий «Сотворённая радость».
Художественный отдел
2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-25-11.
1, 6, 9, 10, января— выходные дни
3 января
13:00 — экскурсия по экспозициям «Древнерусское искусство» и «Народное искусство.
4 января
11.00 — экскурсия по выставке «Пиры земные и небесные».
ФИЛИАЛЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Музей кружева
2, 3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-16-56.
6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).
1, 8, 9, 10 января— выходные дни.
Обзорные экскурсии по основной экспозиции:
2 января 14:00, 3 января 15:30, 4 января 12:00, 7 января 10:00.
Музей «Мир забытых вещей»
2, 3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 21-14-17.
6 января — короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).
1, 8, 9, 10 января— выходные дни
Экскурсия с элементами интерактива «Рождество в старинном доме»:
Ежедневно со 2 по 7 января в 12:00 и 14:00
Архитектурно-этнографический музей «Семёнково»
3, 4, 7, 8 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30). Телефон для справок: 21-01-90.
5 января — открыто для посещения с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30).
6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:00 (касса до 15:30).
1, 2, 9, 10, 11 января — выходные дни
Новогодняя праздничная программа «Встреча с чудесами»:
3 и 4 января с 12:00 до 15:00
5 января с 13:00 до 16:00
6, 8 января с 12:00 до 15:00
7 января с 12:00–15:00 — этнографическая праздничная программа «Приходила Коляда»
Выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX–XX вв.»
2, 3, 5, 7, 8 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 72-43-11.
6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).
1, 8, 9, 10, 11 января — выходные дни
2, 3, 4 января
11:30 — экскурсия «Как жили вологжане в начале ХХ века».
5 января
13:00 — программа «Приключения рождественской елки».
6 января
11:30 — экскурсия «Как жили вологжане в начале ХХ века».
16:00 — спектакль «Лиза про Лизу» (действует «Пушкинская карта»).
7 января
11:30 — экскурсия «Как жили вологжане в начале ХХ века».
Музей «Литература. Искусство. Век XX.»
3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 75-55-39.
6 января — рабочий день, — открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).
1, 2, 8, 9, 10 января — выходные дни
3 января
12:00 — экскурсия «Сказка о Коле Рубцове» на выставке рисунков Дарьи Ятвицкой, посвященных детству поэта.
4 января
14:00 — экскурсия-жизнеописание «Не женился и пошел по второму пути» (Николай Рубцов, Валерий Гаврилин).
6 января
14:00 — интерактивная программа для семейных групп «О старинных часах, балете и не только…».
7 января
14:00 — интерактивная программа для семейных групп «Вовка в тридевятом царстве».
Дом — музей А.Ф. Можайского
3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30). Телефон для справок: 55-53-80.
6 января — рабочий день, — открыто для посещения с 10:00 до 16:00 (касса до 15:30).
1, 2, 8, 9, 10 января — выходные дни.
4,5,6 января в 11:00 — экскурсия «Усадьба Котельниково и её обитатели».
Музей «Вологодская ссылка»
3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 56-21-07.
6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).
1, 2, 8, 9, 10 января — выходные дни.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции:
3 и 4 января в 15:00
5, 6 и 7 января в 13:00
3-7 января — квест-путеводитель для одиночных посетителей «Дело ссыльного N».
Дом — музей Петра I
3, 4, 5, 7, 11 января — рабочие дни, открыто для посещения с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Телефон для справок: 75-27-59.
6 января–короткий рабочий день, открыто для посещения с 10:00 до 16:30 (касса до 16:00).
1, 2, 8, 9, 10 января — выходные дни.
3 января
15:00 — экскурсия «В начале славных дел».
с 11:00 до14:00 — мастер-класс для детей «Волшебный кролик».
4 января
с 11:00 до14:00 — мастер-класс для детей «Куколка-оберег».
5 января
15:00 — экскурсия «В начале славных дел».
с 11:00 до14:00 — мастер-класс для детей «Рождественский ангел».