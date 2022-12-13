На 60 мест для осужденных увеличился исправительный центр в поселке Суда Вологодской области

13.12.2022 [Общество]

60 новых мест для осужденных появилось на участке УФСИН, который функционирует в качестве исправительного центра в поселке Суда Череповецкого района Вологодской области. 

Здесь отремонтировали и подготовили к эксплуатации второе общежитие для граждан, отбывающих наказание в виде принудительных работ.

– Все осужденные центра трудоустроены на предприятиях города Череповца и Череповецкого района. Основные сферы деятельности организаций: пищевая промышленность и деревообработка. За работу осужденные получают заработную плату, из которой удерживается процент в доход государства, оплачиваются коммунальные услуги, судебные иски. Остальное они тратят на собственные нужды: продукты питания, одежду и т.д. Как отмечает администрация учреждения, такой вид отбывания наказания позволит быстрее адаптироваться к жизни после освобождения, особенно после длительного срока нахождения в местах лишения свободы, – сообщает пресс-служба УФСИН России по Вологодской области.

Также сообщается, что дополнительный корпус готов к заселению. В ближайшее время ожидается прибытие новых осужденных к принудительным работам. Они также будут трудоустроены администрацией исправительного учреждения на близлежащих предприятиях.

Тэги: УФСИН, колония

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