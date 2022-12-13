Фестиваль колокольной музыки пройдет в Вологодской области 5-7 января

VI межрегиональный фестиваль колокольной музыки «Рождественский благовест» пройдет в городе Тотьма Вологодской области с 5 по 7 января.
Организаторы мероприятия – администрация Тотемского муниципального округа и Тотемское музейное объединение – приглашают звонарей принять участие в фестивале.
– Тотьма – один из признанных культурных и туристических центров Вологодской области и всего Северо-Западного региона, входящий в список 44 исторических поселений страны, наиболее хорошо сохранивших историческую планировку и застройку. Настоящим символом города являются выдающиеся творения северной архитектуры – храмы в стиле «тотемского барокко», два из которых действуют, еще два – служат для размещения музейных экспозиций.
Благодаря усилиям современного мецената-благотворителя Владимира Глазачева, потомка тотемской купеческой династии Арсаковых, в 2010-2019 годах воссозданы четыре действующие звонницы. Наборы колоколов отлиты таким образом, чтобы максимально точно воссоздавать звучание дореволюционных звонниц, – говорится в информационном письме.
Участникам предоставляются бесплатно:
- проезд от места проживания по железной дороге классом «плацкарт» до Вологды и обратно;
- трансфер на микроавтобусе по маршруту Вологда-Тотьма-Вологда;
- проживание с завтраками (размещение – в двухместных номерах );
- экскурсии;
- обеды и ужины 5, 6 января;
- обед 7 января;
- чайные паузы в музеях города во время звонов;
- набор сувениров и памятные дипломы.
Фестиваль состоится в любую погоду.
Каждый участник фестиваля получает определенное время для демонстрации своего мастерства на каждой из звонниц.
В программе фестиваля
6 января. Сочельник
- 10.00 – 12.30. Звоны на колокольнях Тотьмы.
- 15.30 – 18.00. Звоны на колокольнях Тотьмы.
- 18.00. Праздничный концерт фестиваля «Рождественский благовест» с участием оркестра народных инструментов «Русский огонёк» и ансамбля преподавателей Тотемской детской музыкальной школы «Гармония», а также гостей фестиваля.
- Вручение наград звонарям.
- 19.30 – 20.30. Звоны на колокольне храма Успения.
7 января. Рождество Христово
- 02.30 – 03.00. Ночные звоны на колокольне храма Входа Господня в Иерусалим.
- 10.00 – 13.00. Праздничные звоны на колокольнях Тотьмы.
- 15.00 – 16.00. Колокольные звоны в храме Покрова Пресвятой Богородицы, д.Устье, Тотемский район
Подробнее о возможностях участия в фестивале и о программе для участников вы сможете узнать на странице Тотемского музейного объединения в социальной сети.