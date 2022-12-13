Фестиваль колокольной музыки пройдет в Вологодской области 5-7 января

13.12.2022 [Культура]

VI межрегиональный фестиваль колокольной музыки «Рождественский благовест» пройдет в городе Тотьма Вологодской области с 5 по 7 января.

Организаторы мероприятия – администрация Тотемского муниципального округа и Тотемское музейное объединение – приглашают звонарей принять участие в фестивале.

– Тотьма – один из признанных культурных и туристических центров Вологодской области и всего Северо-Западного региона, входящий в список 44 исторических поселений страны, наиболее хорошо сохранивших историческую планировку и застройку. Настоящим символом города являются выдающиеся творения северной архитектуры – храмы в стиле «тотемского барокко», два из которых действуют, еще два – служат для размещения музейных экспозиций.

Благодаря усилиям современного мецената-благотворителя Владимира Глазачева, потомка тотемской купеческой династии Арсаковых, в 2010-2019 годах воссозданы четыре действующие звонницы. Наборы колоколов отлиты таким образом, чтобы максимально точно воссоздавать звучание дореволюционных звонниц, – говорится в информационном письме.

Участникам предоставляются бесплатно: 

  • проезд от места проживания по железной дороге классом «плацкарт» до Вологды и обратно; 
  • трансфер на микроавтобусе по маршруту Вологда-Тотьма-Вологда; 
  • проживание с завтраками (размещение – в двухместных номерах ); 
  • экскурсии; 
  • обеды и ужины 5, 6 января; 
  • обед 7 января; 
  • чайные паузы в музеях города во время звонов; 
  • набор сувениров и памятные дипломы.

Фестиваль состоится в любую погоду.

Каждый участник фестиваля получает определенное время для демонстрации своего мастерства на каждой из звонниц.

В программе фестиваля

6 января. Сочельник

  • 10.00 – 12.30. Звоны на колокольнях Тотьмы.
  • 15.30 – 18.00. Звоны на колокольнях Тотьмы.
  • 18.00. Праздничный концерт фестиваля «Рождественский благовест» с участием оркестра народных инструментов «Русский огонёк» и ансамбля преподавателей Тотемской детской музыкальной школы «Гармония», а также гостей фестиваля.
  • Вручение наград звонарям.
  • 19.30 – 20.30. Звоны на колокольне храма Успения.

7 января. Рождество Христово

  • 02.30 – 03.00. Ночные звоны на колокольне храма Входа Господня в Иерусалим.
  • 10.00 – 13.00. Праздничные звоны на колокольнях Тотьмы.
  • 15.00 – 16.00. Колокольные звоны в храме Покрова Пресвятой Богородицы, д.Устье, Тотемский район

Подробнее о возможностях участия в фестивале и о программе для участников вы сможете узнать на странице Тотемского музейного объединения в социальной сети.

Тэги: фестиваль, колокола, колокольня, храмы

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