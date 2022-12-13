Фестиваль колокольной музыки пройдет в Вологодской области 5-7 января

VI межрегиональный фестиваль колокольной музыки «Рождественский благовест» пройдет в городе Тотьма Вологодской области с 5 по 7 января.

Организаторы мероприятия – администрация Тотемского муниципального округа и Тотемское музейное объединение – приглашают звонарей принять участие в фестивале.

– Тотьма – один из признанных культурных и туристических центров Вологодской области и всего Северо-Западного региона, входящий в список 44 исторических поселений страны, наиболее хорошо сохранивших историческую планировку и застройку. Настоящим символом города являются выдающиеся творения северной архитектуры – храмы в стиле «тотемского барокко», два из которых действуют, еще два – служат для размещения музейных экспозиций.

Благодаря усилиям современного мецената-благотворителя Владимира Глазачева, потомка тотемской купеческой династии Арсаковых, в 2010-2019 годах воссозданы четыре действующие звонницы. Наборы колоколов отлиты таким образом, чтобы максимально точно воссоздавать звучание дореволюционных звонниц, – говорится в информационном письме.