23 медали завоевали вологжане на самых масштабных Всероссийских соревнованиях по тхэквондо МФТ «Московский вызов», которые прошли в манеже ЦСКА 11 декабря.

Всего в турнире приняли участие 2400 спортсменов, из 42 регионов России и Республики Беларусь.

Сборная Вологодской области завоевала 23 медали, 6 «золотых», 7 «серебра» и 10 «бронзы».

Абсолютной чемпионкой соревнований стала Ульяна Нестерова. Вологжанка была лучшей сразу в трех дисциплинах, «Туль», «Спарринги» и «Сила удара».

Также ещё три вологжанина завоевали золотое медали в своих категориях в дисциплине «Сила удара». Артем Московский занял 1 место среди 171 человека участвовавшего с ним, Никита Корепов, был лучшим среди 35 соперников, Вероника Дементьева, заняла 1 место среди 63 соперниц.