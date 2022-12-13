Фестиваль «Абстракционизм, супрематизм и другие направления модернизма» откроется в Вологде 16 декабря

Российский народный фестиваль «Абстракционизм, супрематизм и другие направления модернизма» откроется 16 декабря в вологодской частной арт галерее-студии «Наш XXI век».

Мероприятие посвящено художнику-абстракционисту конца 19-го – начала 20-го века Василию Кандинскому. 16 декабря отмечается 156 лет со дня его рождения.

– Василий Кандинский — художник, теоретик искусства, основоположник абстракционизма, человек, перевернувший привычные представления о живописи, который вписал свое имя в мировую историю искусства. Многие открытия в живописи у Кандинского произошли, в свое время, в процессе пребывания его в Вологодской губернии. Картины Кандинского находятся в музеях по всему миру, а его творческое наследие стоит на аукционах миллионы долларов, – сообщают организаторы мероприятия.

В рамках торжественного открытия фестиваля выступят юные артисты детской школы искусств имени Трифонова и участники Клуба боевых искусств под руководством Михаила Боева, а вологжанка Елизавета Кириллова споет на французском и сыграет на глюкофоне.

Также гости фестиваля смогут посетить новую выставку работ художников-любителей и художников-профессионалов, работающих в стилистике абстракционизма и модернизма.

– Многие имена и фамилии участников выставки уже известны широкой аудитории нашей галереи: Александр Капченко, Ирина Власова, Александр Визарт, Диана Тевс... Много новых имен из других регионов России. Конечно, как всегда, участвуют в народном фестивале и наши дети, больше всего представлено рисунков от школы искусств имени Трифонова и художественной школы имени Корбакова, – рассказали NewsVo организаторы.

Начало мероприятия 16 декабря в 18:00 по адресу: Вологда, Воркутинская, 7.

Посетить выставку можно будет до 29 января с 11:00 до 19:00 в будние дни; в субботу с 11:00 до 18:00, в воскресенье с 11:00 до 17:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

Возрастных ограничений нет.