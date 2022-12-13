Выставка «Пряничная Вологда» открылась в Центре ремесел.

Здесь представлены работы участников конкурса: различные виды пряников – расписные, печатные, вырезные, лепные, скульптурные, а также целые пряничные композиции – более 40 работ от 31 участника. Пряники объединены темой Вологды и ее уникальных образов.

– По условиям конкурса пряничные изделия можно было заявить в одну из четырех номинаций. Все участники принесли по две одинаковых работы. Одна – для дегустации и оценки вкусовых качеств пряника, другая – для оценки художественного мастерства участника. Жюри конкурса «Пряничная Вологда» уже оценили представленные изделия. Самые лучшие заняли место в экспозиции Центра ремесел. Все желающие могут посетить выставку, рассмотреть пряники, полюбоваться на их изящество, – говорит директор Центра ремесел Вера Манык.

Итоги конкурса подведут 21 декабря, но выставка пряничных изделий будет открыта еще в течение месяца после подведения итогов конкурса до 22 января.

– В рамках фестиваля «Пряничная Вологда», начиная с 13 декабря, пройдут мастер-классы по изготовлению пряников, пряничных домиков и деревянных пряничных досок. Мастера покажут навыки живописи по дереву, истории и технологии изготовления и росписи пряников, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Этот открытый городской фестиваль проводится в преддверии новогодних праздников второй год подряд.

Посетить выставку «Пряничная Вологда» можно в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Без выходных.

Возрастных ограничений нет.