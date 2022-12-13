Выставка «Пряничная Вологда» открылась в Центре ремесел

13.12.2022 [Культура]

Выставка «Пряничная Вологда» открылась в Центре ремесел. 

Здесь представлены работы участников конкурса: различные виды пряников – расписные, печатные, вырезные, лепные, скульптурные, а также целые пряничные композиции – более 40 работ от 31 участника. Пряники объединены темой Вологды и ее уникальных образов. 

 – По условиям конкурса пряничные изделия можно было заявить в одну из четырех номинаций. Все участники принесли по две одинаковых работы. Одна – для дегустации и оценки вкусовых качеств пряника, другая – для оценки художественного мастерства участника. Жюри конкурса «Пряничная Вологда» уже оценили представленные изделия. Самые лучшие заняли место в экспозиции Центра ремесел. Все желающие могут посетить выставку, рассмотреть пряники, полюбоваться на их изящество, – говорит директор Центра ремесел Вера Манык.

Итоги конкурса подведут 21 декабря, но выставка пряничных изделий будет открыта еще в течение месяца после подведения итогов конкурса до 22 января. 

– В рамках фестиваля «Пряничная Вологда», начиная с 13 декабря, пройдут мастер-классы по изготовлению пряников, пряничных домиков и деревянных пряничных досок. Мастера покажут навыки живописи по дереву, истории и технологии изготовления и росписи пряников, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды. 

Этот открытый городской фестиваль проводится в преддверии новогодних праздников второй год подряд. 

Посетить выставку «Пряничная Вологда» можно в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Без выходных.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, пряники

ТОП НЕДЕЛИ

Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок
В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»
Глава Чагодощенского района сам же нарушил свое постановление
Участнику СВО отказали в досрочном погашении кредита
Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы
В Череповце третий месяц ищут пропавшую журналистку Светлану Доронину
В Вологодском районе водитель за рулём автомобиля «Тойота» врезался в ограждение и погиб
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области
В декабре жители Вологодской области получат квитанцию об уплате взносов на капремонт сразу за два месяца
В ПочтаБанке объяснили, почему отказали участнику СВО в досрочном погашении кредита

Похожие новости

Фестиваль «Абстракционизм, супрематизм и другие направления модернизма» откроется в Вологде 16 декабря

Мероприятие посвящено дню рождения художника-абстракциониста Василия Кандинского

257
0

Выставка работ художника-абстракциониста Владимира Кордюкова открылась в Кириллове

В экспозиции представлены ювелирные изделия, живопись, скульптуры и коллажи вологодских авторов

958
0

Выставка «История вологодского кинопроката» открылась в Вологде

Увидеть кинооборудование можно в кинозале «1000 & 1 фильм»

1102
0

Выставка пленочных фотографий Марины Давыдовой открылась в Вологде

Марина – начинающий фотограф, она увлеклась фотографией во время пандемии

920
0

Керамические копии вологодских деревянных домиков можно увидеть на выставке работ гончаров Нуриджанян

Выставка «Вологда керамическая» открылась в Центре ремесел в Вологде

797
0

Изображения городских крепостей времен Средневековья можно увидеть на выставке в Вологде

В экспозиции представлены почти полсотни станковых графических произведений, показывающих архитектурные пейзажи городов

1181
0

Выставка работ художника Леонида Малафевского открывается в Вологде

В творчестве художника импрессионистические интонации сплетаются с мотивами русского и европейского символизма

929
0

Выставка акварелей Ирины Лихачевой работает в областной библиотеке в Вологде

Вход свободный

1316
0

Выставка детских книг 19 века с иллюстрациями Елизаветы Бем открывается в Вологде

В экспозиции также представлены коллекционные тематические открытки со сказочными персонажами и винтажные книжные закладки

841
0

Изображения святых воинов с фресок Дионисия из Ферапонтово представлены на выставке в Главном храме Вооруженных сил России

Выставку «Святые воины. Иконы 14 – 20 веков в фотокопиях» будет работать в Московской области до 28 февраля следующего года

904
0

Выставка работ художника Аркадия Полякова проходит в Вологде в ноябре

Здесь представлены картины с видами Вологды и ее окрестностей

1563
0

Живописные уголки Вологодчины можно увидеть на выставке в городской Думе

В городском парламенте открылась выставка работ Александра Романова

954
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На 60 мест для осужденных увеличился исправительный центр в поселке Суда Вологодской области
Научно-практическая конференция «Традиционный народный костюм: история и современность» пройдет Вологде 1-3 февраля
Фестиваль колокольной музыки пройдет в Вологодской области 5-7 января
Портрет Героя Советского Союза Александра Панкратова появился на стене общежития под Вологдой
23 медали завоевали вологжане на самых масштабных Всероссийских соревнованиях по тхэквондо
В Вологде суд вынес приговор похитителям и убийцам предпринимателя Александра Лешукова
Фестиваль «Абстракционизм, супрематизм и другие направления модернизма» откроется в Вологде 16 декабря
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6908
0
13.12.2022 [БлогоVO]

1 миллион рублей в день уборка города в будущем году. Сейчас подешевле чуток

413
0
12.12.2022 [Обзор Прессы]

Воссоздание шатровой мельницы завершают в архитектурно-этнографическом музее «Семенково»

337
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика