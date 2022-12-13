В Вологодской области уменьшается количество людей, одобряющих деятельность президента

13.12.2022 [Общество]

В Вологодской области после начала спецоперации снизилось количество людей, одобряющих деятельность президента. 

С августа по октябрь 2022 года одобрение деятельности президента РФ Владимира Путина снизилось с 61% до 59%, в то же время неодобрение выросло с 22% до 24%. Об этом говорится в исследовании Вологодского научного центра Российской академии наук. Центр провел опрос населения и также выяснил, что только 22% вологжан в октябре считали обстановку вокруг благополучной и спокойной, еще в августе эта цифра достигала 29%. 61% жителей Вологодской области считают, что политическая обстановка в России критическая. 

Исследователей насторожили оценки населения политической обстановки в России и области, а также перспектива ее развития. По сравнению с октябрем 2021 года доля позитивных суждений о политической обстановке в стране снизилась на 14 п.п (с 37 до 22%), с февралем - на 12. п.п ( с 34 до 22%). За два последних месяца доля позитивных мнений сократилась на 7 п.п. ( с 29 до 22%) 

В Вологодской области наибольшее изменение и уменьшение доли положительных отзывов о политической обстановке наблюдается в годовой динамике - на 8 п.п. ( с 52% до 44%); по сравнению с февралем и августом снижение на 6 п.п. При этом в августе-октябре 2022 года удельный вес жителей, ожидающих улучшения политической ситуации в регионе, снизился с 20 до 16 %.

 

 

Тэги: соцопросы, одобрение

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