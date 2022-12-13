Депутат Госдумы написал донос на рэпера Влади за новый альбом «Длится февраль»

13.12.2022 [Общество]

Депутат Госдумы Андрей Альшевских написал донос на рэпера Влади, так как считает, что его новый альбом «Длится февраль» «переполнен презрением к Отечеству».

Сольный альбом лидера «Касты» Владислава Лешкевича вышел 9 декабря. Участник группы «Каста» впервые за долгое время выпустил сольный студийный альбом.

«312 февраля выйдет альбом Влади „Длится февраль“», — написал он незадолго до релиза. В Z-пабликах после выхода альбома исполнителя сразу же обвинили в дискредитации армии.

Позже депутат-единоросс Андрей Альшевских заявил, что сделал «запросы» в отношении Влади, так как репер перешел черту. По мнению единоросса, «Длится февраль» переполнен презрением к отечеству, а сам музыкант решил «урывать сиюминутной популярности на оппозиционности».

Тэги: свобода слова, музыканты

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