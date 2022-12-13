Депутат Госдумы написал донос на рэпера Влади за новый альбом «Длится февраль»

Депутат Госдумы Андрей Альшевских написал донос на рэпера Влади, так как считает, что его новый альбом «Длится февраль» «переполнен презрением к Отечеству».



Сольный альбом лидера «Касты» Владислава Лешкевича вышел 9 декабря. Участник группы «Каста» впервые за долгое время выпустил сольный студийный альбом.

«312 февраля выйдет альбом Влади „Длится февраль“», — написал он незадолго до релиза. В Z-пабликах после выхода альбома исполнителя сразу же обвинили в дискредитации армии.



Позже депутат-единоросс Андрей Альшевских заявил, что сделал «запросы» в отношении Влади, так как репер перешел черту. По мнению единоросса, «Длится февраль» переполнен презрением к отечеству, а сам музыкант решил «урывать сиюминутной популярности на оппозиционности».