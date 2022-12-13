За сутки из Вологды была вывезена треть месячной нормы снега

С территории горда Вологды за минувшие сутки вывезли почти треть месячной нормы снега. В ночь с 11 на 12 декабря на Вологду обрушился атмосферный фронт южного циклона, и за сутки в городе выпал 21 см осадков. Сегодня утром мэр Вологды Сергей Воропанов проинспектировал качество уборки городских улиц, парковок и дворовых территорий в разных районах города — центр, Заречье, Водники и др.

В ходе рабочего выезда мэр города обратил внимание, что проезжая часть почищена и видно, что подрядчик работал в течение всей ночи. Однако тротуары и парковки еще в снегу.

«Всего в течение суток на уборке города мы задействовали 94 единицы техники и более 120 сотрудников. В течение вчерашней и сегодняшней ночи мы активно вывозили снег с улиц Вологды. На утро 12 декабря с начала сезона было вывезено 8404 куб. метров снега, на утро 13 декабря — еще 2987 куб. метров снега. Обычно с начала сезона и до Нового года мы вывозим с территории областной столицы около 30 тыс. куб метров снега. Т. е. за сутки нам пришлось вывезти почти треть от запланированного объема. Дневная техника продолжит работать до тех пор, пока не будут отработаны тротуары, мосты, остановки. Снег будут вывозить в первую. очередь там, где есть кучи рядом с перекрестками, остановками, образовательными учреждениями, а также в местах заужений проезжей части», — рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова.

По действующим нормативам магистральные улицы, мосты и путепроводы должны быть полностью расчищены в течение трех часов с момента окончания снегопада, улицы в спальных районах — в течение 4-6 часов. В случае обильных снегопадов тротуары в городе расчищаются в течение всего дня, чтобы не затруднять движение пешеходов.

В рамках выезда Сергей Воропанов обратил внимание на дворовые территории, за состояние которых отвечают УК и ТСЖ.

«Все зависит от того, какая работает управляющая организация. Поэтому сегодня во время рейда мы увидели идеально почищенные дворы и те, в которых нога дворника даже не ступала. Департамент городского хозяйства должен сегодня составить разговор с ответственными лицами. Похожее поручение получает Департамент экономического развития в отношении владельцев торговых центров. Все замечания подрядчик, УК и ТСЖ должны устранить в течение дня. Далее будут работать специалисты Административного департамента и Службы городского хозяйства, которые должны акцентировать внимание на недоработках и принять соответствующие меры, вплоть до штрафа», — прокомментировал мэр.

Обращения по некачественной уборке от жителей принимаются в ЕДДС по телефону 72-35-53. Кроме того, горожане могут воспользоваться сервисом «Вологда в порядке» в социальной сети Вконтакте.