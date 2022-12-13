44% жителей Вологодской области относят себя к нищим и бедным

Вологодский научный центр Российской академии наук В выпустил информационно-аналитический бюллетень «Эффективность государственного управления в оценках населения». В нем показаны тенденции изменения мнения населения о политической и социально-экономической ситуации в стране и регионе, которые выявляются на основе мониторинга общественного мнения.

Мониторинг проходил в период с 9 сентября по 10 октября. Согласно данным мониторинга 44% жителей Вологодской области отнесли себя к категории «нищих» и «бедных». При этом 50% вологжан говорят, что живут «средне». При этом исследователи отмечают, что по результатам опроса среди населения не наблюдается выраженного ухудшения оценок материального положения. Это связывают с комплексными мерами, которые приняты в стране. Но индекс потребительских настроений снижен. Он отражает психологические настроения людей, их ожидания от будущего социально-экономического положения.

Так, в октябре 2022 года по сравнению с августом 2022 года, а также с февралем и октябрем 2021 года потребительские настроения жителей Вологодской области ухудшились: