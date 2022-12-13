В баре на проспекте Победы в Вологде нашли контрафактный алкоголь

В Вологде полицейские в ходе профилактического мероприятия выявили нарушение продажи алкоголя в баре на проспекте Победы.

На спиртное не оказалось лицензии. Правоохранители изъяли из оборота 42,25 литра контрафактной продукции. На организацию и должностное лицо составили соответствующие протоколы. Теперь ответственному лицу грозит до миллиона рублей штрафа и до трёх лет дисквалификации, а штраф для юридического лица составит не менее трёх миллионов рублей.

Подобные профилактические мероприятия продолжаются, отмечается в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области.