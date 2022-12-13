Поселок Хохлово в Кадуйском районе задолжал за газ 46 млн рублей

В поселке Хохлово местные теплоснабжающие предприятия задолжали газовикам более 46 млн руб. В поселке проживает чуть более 2000 человек. «Газпром межрегионгаз Вологда» бьет тревогу.

Как сообщает портал Gorodche.ru в администрации Кадуйского района объяснили ситуацию долгами населения и износом основных фондов.

«Есть достаточно большие неплатежи абонентов, потребителей. И управляющая компания имеет крупные долги, и население. В целом ситуация сложилась по трем причинам: из-за низкого тарифа [за тепло], неплатежей и изношенности оборудования», — сказал заместитель руководителя администрации Кадуйского района, куратор сферы ЖКХ Алексей Родичев.

При этом если повысить тариф, долги только вырастут. Да и повышать его более чем на предельный индекс инфляции. Решение об индексации тарифов принимают федерация и область. Но полномочиями по теплоснабжению Хохлово как муниципального образования фактически наделена администрация поселка. Там утверждают, что без областных дотаций поселку не справится с долгами.