Поселок Хохлово в Кадуйском районе задолжал за газ 46 млн рублей

13.12.2022 [Общество]

В поселке Хохлово местные теплоснабжающие предприятия задолжали газовикам более 46 млн руб. В поселке проживает чуть более 2000 человек. «Газпром межрегионгаз Вологда» бьет тревогу.

Как сообщает портал Gorodche.ru в администрации Кадуйского района объяснили ситуацию долгами населения и износом основных фондов.

«Есть достаточно большие неплатежи абонентов, потребителей. И управляющая компания имеет крупные долги, и население. В целом ситуация сложилась по трем причинам: из-за низкого тарифа [за тепло], неплатежей и изношенности оборудования», — сказал заместитель руководителя администрации Кадуйского района, куратор сферы ЖКХ Алексей Родичев.

При этом если повысить тариф, долги только вырастут. Да и повышать его более чем на предельный индекс инфляции. Решение об индексации тарифов принимают федерация и область. Но полномочиями по теплоснабжению Хохлово как муниципального образования фактически наделена администрация поселка. Там утверждают, что без областных дотаций поселку не справится с долгами.

«Поселок Хохлово участвует в областной программе замены тепловых сетей, идут довольно серьезные ремонты. Поселку 50 лет, столько же сетям. А серьезно ими занимаемся только третий год», — заключил Алексей Родичев.

 

Тэги: долги, газ, ЖКХ

ТОП НЕДЕЛИ

Похороны погибшего в ходе специальной военной операции прошли в деревне Борок
Депутат ЗСО Вологодской области рекомендовал наградить сам себя
В Вологде воры пытались украсть у мужчины купленный накануне автомобиль «Лексус»
Глава Чагодощенского района сам же нарушил свое постановление
Участнику СВО отказали в досрочном погашении кредита
В Ленинградской области на учебных стрельбах погиб мобилизованный из Белозерского района
Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы
В Череповце третий месяц ищут пропавшую журналистку Светлану Доронину
В Вологодском районе водитель за рулём автомобиля «Тойота» врезался в ограждение и погиб
Пассажир автомобиля Митсубиси погиб в ДТП в Никольском районе Вологодской области

Похожие новости

Банк России за три месяца выявил шесть нелегальных кредитных организаций в Вологодской области

Нелегальные кредиторы могут устанавливать любые процентные ставки, а также использовать персональные данные в своих целях

1157
0

За кражу в Череповце 2,6 млн рублей мужчина получил 2 года условного срока

Преступление было совершено в городе металлургов еще в сентябре 2017 года

869
0

1 октября в России закончилось действие моратория на банкротство

Мораторий был введен ранее Правительством РФ, как поддержка предпринимателей в связи с антироссийскими санкциями

888
0

168,5 млн рублей задолжали жители Вологодской области за электроэнергию

Долги вологжан за газ составили на 1 сентября 38 млн рублей, в прошлом году долг был 36,28 млн рублей

857
0

Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка

Сын оставил матери  в наследство невыплаченные кредиты, но она не стала вступать в наследство

4814
0

У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации

Списано 195 тысяч рублей

9357
0

В Череповце у должника арестовали автомобиль: мужчина не заплатил 27 тысяч рублей за тепло

Задолженность потребителей Череповца за поставленную тепловую энергию перед «Газпром теплоэнерго Вологда» превышает 700 млн рублей

944
0

2000 должников в Вологодской области попросили приставов оставить им прожиточный минимум

В Вологодской области с 1 января 2022 года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 13 931 рубль

1165
0

ООО «Вологодский колбасный завод» задолжал 52 работникам 1,7 млн рублей

Долг по зарплате был погашен после вмешательства прокуратуры

1657
0

Должникам оставят прожиточный минимум при взыскании задолженности

Право на ежемесячное сохранение средств в размере прожиточного минимума будет реализовано с 1 февраля

1981
0

Администрация Вожеги по требованию прокуратуры погасила 3,5 млн. рублей задолженности за ремонт дорог

Работы были проведены ПАО «Вологодавтодор» в рамках муниципального контракта

1089
0

Житель Вологды чуть не лишился автомобиля за долги по коммуналке

Однако когда узнал о перспективе остаться без железного коня, сразу все оплатил

1153
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутат Госдумы написал донос на рэпера Влади за новый альбом «Длится февраль»
За сутки из Вологды была вывезена треть месячной нормы снега
На Сухонском КБК приостановлена работа одной из трех линий про производству ДВП
44% жителей Вологодской области относят себя к нищим и бедным
В баре на проспекте Победы в Вологде нашли контрафактный алкоголь
Поселок Хохлово в Кадуйском районе задолжал за газ 46 млн рублей
В Череповце пьяный мужчина устроил погром в квартире бывшей жены
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

6874
0
13.12.2022 [БлогоVO]

1 миллион рублей в день уборка города в будущем году. Сейчас подешевле чуток

318
0
12.12.2022 [Обзор Прессы]

Воссоздание шатровой мельницы завершают в архитектурно-этнографическом музее «Семенково»

312
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика