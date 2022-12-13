В Череповце пьяный мужчина устроил погром в квартире бывшей жены

В Череповце суд рассмотрел иск местной жительницы к бывшему супругу, который устроил погром в её квартире.

Установлено, что в один из дней в декабре 2021 года мужчина приехал к бывшей жене в гости, и между ними произошла ссора по поводу воспитания их общего сына.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал вести себя агрессивно, высказывал в адрес бывшей супруги угрозы физической расправы, стал размахивать руками, начал ломать мебель, повредил межкомнатные двери, разбил вазу, испортил палас», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Согласно экспертизе, стоимость восстановительного ремонта повреждённого имущества составила 86 836 рублей. Женщина просила суд взыскать с бывшего супруга эту сумму, а также 8000 рублей расходов на оплату услуг эксперта и 2805 рублей расходов по оплате госпошлины.

Ответчик признал требования и суд полностью удовлетворил иск.